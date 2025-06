Kaj potrebuje Netanjahu za politično in osebno preživetje?

IZJAVA DNEVA

"Netanjahu ne potrebuje zmage v Iranu, ki bi odstranila njegovega krvnega sovražnika. On za politično in osebno preživetje potrebuje sovražnike, čim več in čim bolj prepričljive. Le ti mu omogočajo obnašanje, ki ga Izraelci hočeš nočeš večinsko sprejemajo in podpirajo. Vojna, ki nam jo uprizarja Izrael v Gazi in zdaj še v Iranu, je brutalna sodobna različica nacističnega pobijaanja v drugi svetovni vojni."

(Publicist Mirko Cigler o vojni v Gazi in Iranu; via Dnevnikov Objektiv)