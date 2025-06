»ZDA, Nato in Izrael vlečejo v tretjo svetovno vojno«

Na ljubljanskem shodu proti oboroževanju pozivi k izstopu Slovenije iz Nata

Protestniki in protestnice na miroljubnem shodu v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je danes potekal protestni shod proti oboroževanju ter članstvu Slovenije v zvezi Nato. Protestniki so izrazili nestrinjanje z večanjem vojaških izdatkov in pozvali k izstopu Slovenije iz Nata. Kritični so bili tudi do slovenske vlade, ki obsoja genocid v Gazi, a aktivno ne ukrepa, in izrazili podporo Palestincem.

Na protestnem shodu pod geslom "Ljudska fronta - vojni kontra!" so protestniki ostro nasprotovali militarizaciji, oboroževanju, imperializmu in članstvu Slovenije v zvezi Nato. Shod so organizirali Društvo Iskra, Ekosocialistična iniciativa Klas, dijaška skupnost Strehca, iniciativa Stanovanjski blok, Skupščina zasedbe (FDV), Lista demokratičnega študentstva, Ambasada Rog in Antiavtoritarna platorma.

Vlada opravičuje višanje vojaških izdatkov in militarizacijo z izgovorom, da se preprosto moramo oborožiti in da nam varnost zagotavlja članstvo v zvezi Nato, so poudarili organizatorji. To članstvo nas kvečjemu ogroža, istočasno pa nas stane socialne države, so dodali.

Shod za mir v Ljubljani

© Janez Zalaznik

"Dejstvo je, da nas ZDA, Nato in Izrael vlečejo v tretjo svetovno vojno," je poudaril Domen Vrhovnik iz študentskega Društva Iskra. Dodal je, da zahodni imperialisti netijo konflikte na Bližnjem vzhodu, ker se tam nahajajo nafta, plin in pomembne strateške poti, saj si želijo nadvlado v regiji in uničenje vseh, ki se temu upirajo. Napad na Iran je del istega scenarija, prav Izrael in ZDA sta namreč tista, ki kopičita jedrsko orožje, da bi ohranila nadvlado nad svetom, je poudaril.

"Dejstvo je, da nas ZDA, Nato in Izrael vlečejo v tretjo svetovno vojno."



Domen Vrhovnik,

Društvo Iskra

Vrhovnik je izpostavil, da slovenska vlada obsoja genocid v Gazi, a vseeno sodeluje z Izraelom, omogoča prevoz in kupovanje izraelskega orožja in se izogiba uvedbi sankcij proti Izraelu, hkrati pa podpira ameriške napade in podaljšuje sankcije proti Iranu. "Namesto podpiranja agresivne imperialistične politike zahoda, bi se morala Slovenija zavzemati za mirovniško politiko, se začeti povezovati z državami, ki se dejansko zavzemajo za mir in sprožiti ostre sankcije proti imperialističnim silam," je povedal.

Predstavnika Liste demokratičnega študentstva sta poudarila, da je vsaka vlada v zgodovini Slovenije sodelovala z Izraelom in je s tem vpletena v izraelski kolonializem in genocid nad palestinskim ljudstvom. "Trenutna vladajoča politika pa performativno hlini ogorčenje in se izgovarja na svojo nemoč, da ne more ukrepati proti genocidu, ker se s tem ne strinjajo vse članice EU," sta dodala.

Transparent na protestu proti militarizaciji Slovenije

© Janez Zalaznik

Tudi predstavniki Ambasade Rog so poudarili, da militarizacija ni prava pot, saj da znamo konflikte reševati na drugačen način, denar pa je treba uporabiti za zdravstvo, šolstvo, oskrbo in stanovanja.

Protestniki so se sprehodili skozi središče mesta in se ustavili pred veleposlaništvoma ZDA in Nemčije, nato pa pot nadaljevali mimo stavbe ministrstva za zunanje zadeve. Za TV Slovenija so organizatorji dogodka sporočili, da se je protesta udeležilo približno več sto ljudi.

Protest proti oboroževanju ter članstvu Slovenije v zvezi Nato je danes potekal tudi v Kopru.