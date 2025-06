»Iranski režim bo zdaj pospešeno in še bolj tajno nadaljeval razvoj jedrskega orožja«

IZJAVA DNEVA

"Četudi javno nihče ni priznal, da je cilj napadov na Iran dejansko zrušenje islamskega režima, je trenutno vzdušje v sobanah Washingtona in Jeruzalema precej nedvoumno. Podobnemu vzdušju smo bili priča pred dobrimi 20 leti, ko je Busheva administracija rekordno hitro pod pretvezo jedrskega orožja strmoglavila bližnjevzhodni režim – zveni znano? – iraškega samodržca Sadama Huseina."

"Iranski režim, četudi oslabljen, bo zdaj pospešeno in še bolj tajno nadaljeval razvoj jedrskega orožja, ki bo zdaj zares postalo 'eksistencialnega pomena'. Za nadaljnji razplet vojne in ameriško vlogo v njej je usoda iranskega jedrskega programa odločilna. Je razlog in cilj Trumpovega pritiska, groženj in zdaj še napadov. Ali ga bo možno zaustaviti zgolj z zračnimi napadi ali pa bodo ti Teheran privedli za pogajalsko mizo, je v najboljšem primeru neznanka, saj je Iran po napadu diplomacijo razglasil za klinično mrtvo."

(Kolumnist Mihael Šmirmaul o tem, da nasilna sprememba iranskega režima ne bi smela biti v interesu nikogar; v kolumni za Večer)