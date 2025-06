»Govorice o tretji svetovni vojni so izrazito pretirane in niso realistične«

ZJAVA DNEVA

"Mislim, da so govorice o tretji svetovni vojni izrazito pretirane in da niso realistične. Res je, da živimo v obdobju, ki ga znanost o mednarodnih odnosih slika kot zelo problematičnega. Nastajajo velike spremembe porazdelitve moči v mednarodnih odnosih, smo v procesu prehoda iz unipolarnega v multipolarni globalni red."

"Vendar želim poudariti, da po mojem mnenju ta konflikt, torej med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi strani, ni tisti, ki bi lahko povzročil destruktiven spopad v smislu tretje svetovne vojne. Kar bi lahko povzročilo tako destruktivno vojno, bi bil potencialen konflikt med ZDA in Ljudsko republiko Kitajsko. To sta tisti dve sili, ki danes tekmujeta za vodilni položaj v mednarodnih odnosih in vojna med njima bi mogoče lahko pomenila destruktivno vojno, medtem ko ta spopad zdaj, ki poteka med Izraelom in ZDA na eni strani in Iranom na drugi strani, pa ne. Čeprav lahko destabilizira ves Bližnji vzhod, zelo poveča negativno situacijo na ekonomskem področju in spodbudi neko nestabilnost na Bližnjem vzhodu, pa mislim, da ne more biti neki povod za širši spopad. Ker se tudi Rusija in Ljudska republika Kitajska za Iran ne bosta pripravljeni konfrontirati z ZDA."

(Primož Šterbenc, sociolog in politolog ter docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, o tem, ali smo na pragu obsežne vojne; v intervjuju na MMC RTV Slovenija)