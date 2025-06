INTERVJU 2025 / Posebna poletna številka Mladine s 15 intervjuji

V petek, 27. junija, izide tudi že tradicionalna posebna poletna številka Mladine INTERVJU. Letos boste v njej našli 15 zanimivih sogovornic in sogovorcev, med njimi evropsko komisarko Marto Kos, pisatelja, pesnika in režiserja Vinka Möderndorferja, pesnico in založnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko iz Gibanja za pravice Palestincev Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončino, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

