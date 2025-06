40 let koncerta Live Aid

BBC bo jubileju namenil posebno deseturno radijsko oddajo

Legendarni plakat za koncert Live Aid

© arhiv Live Aida

Ob 40-letnici koncerta Live Aid, na katerem so nastopile glasbene legende, kot so Queen, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner, The Who in Paul McCartney, bodo na radiu Greatest Hits v Veliki Britaniji predvajali posebno oddajo. Deseturna oddaja, ki se bo začela 13. julija opoldne, bo vsebovala vse izvirne nastope s koncerta s komentarji.

Nastope bodo v oddaji, ki jo bo gostil radijski voditelj Simon Mayo, spremljali komentarji Martina Kempa, ki je na dogodku nastopil s Spandau Balletom, ter igralska zasedba muzikala Live Aid - Just For One Day, poroča britanski Guardian.

V oddaji bodo med drugim predvajali 21-minutni nastop skupine Queen, ki so ga zaradi karizme Freddieja Mercuryja in sposobnosti skupine, da se poveže z občinstvom, označili za enega največjih vseh časov.

Live Aid je potekal 13. julija 1985 na stadionu Wembley v Londonu kot dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za zmanjšanje lakote v Etiopiji. Na njem so zbrali več kot 114 milijonov funtov (133 milijonov evrov) za pomoč žrtvam lakote in opozorili svet na uničujoče pomanjkanje hrane v tej državi.

Vendar pa so dogodek tudi kritizirali zaradi ohranjanja ideje, da je Afrika celina, ki jo morajo "rešiti" ljudje iz drugih držav, kar je posledično vplivalo na kasnejše mednarodne pristope. Pojavila so se tudi ugibanja o tem, kje je končal del sredstev.

PLIAp5nr0q0

HvBgRSSlVBA

9wyuwJP-u9Q