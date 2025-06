Največji zanikovalec sistema v Sloveniji že desetletja vpije o krivosodju

IZJAVA DNEVA

"Posnetki izpred celjskega sodišča so me spomnili na prizore iz časa Depale vasi pred parlamentom ali dogajanje pred vrhovnim sodiščem v zadevi Patria. Glavni reprezentant in organizator teh množic je največji zanikovalec sistema pri nas, človek, ki že desetletja vpije o krivosodju. Vprašamo se lahko, ali se je tega uničevanja sistema Trump učil pri nas ali smo se mi učili pri Trumpu. Ne bo presenečenje, če bomo pred volitvami, v volilnem spopadu doživeli skrajne oblike politične regresije in velike odmerke trumpizma. Pa ne gre za posameznika, protagonista desnice, ampak za koncept ustavne večine, nove ustave, zrušitve pravosodnega sistema in postavitev novega. Te namere, programi so radikalno desni. V evropskem parlamentu in tudi doma jih manifestirajo njihovi zastopniki. Uveljavitev teh skrajnih, vulgarnih tendenc bi za Slovenijo, za njeno demokratično zasnovo pomenilo veliko nazadovanje."

(Dr. Niko Toš, sociolog, dolgoletni raziskovalec družbe in javnega mnenja, o tem, kdo je največji zanikovalec sistema pri nas; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)