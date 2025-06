»Trump, Netanjahu in njima podobni – to niso nobeni politiki. To niti ljudje niso.«

IZJAVA DNEVA

"Ta svet se vsak dan bolj pogreza v pekel, a se še vedno nič ne zgodi. Evropa jeclja, mečka, vzdihuje, niti trgovanja z Izraelom si ne upajo prekiniti, nekateri voditelji dajejo izjave, ki me osupnejo, à la: +Izrael (pri napadu na Iran) dela umazano delo za vse nas'. Ne, zame ne, čeprav preziram iranski režim! "

"Med vrsticami teh uradnih molkov in jecljanj se pretaka nekaj gnilega. Današnji narcisi, preoblečeni v državniške obleke, ne čutijo in ne vidijo ničesar več – razen sebe. In ko jim kdo omeni realnost, jo takoj označijo za teorijo zarote ali produkt političnih nasprotnikov, posnetke neznosnega trpljenja pa za lažne novice."

"Trump, Netanjahu in njima podobni – to niso nobeni politiki. To niti ljudje niso. To so nastopači, režiserji resničnostnih šovov, v katerih igrajo boga, žrtev in rešitelja hkrati. Njihov edini cilj je ohraniti pozornost in nahraniti bolan ego. Njihov edini kompas je sla po oblasti, tudi če ob tem zgori ves svet. Pri tem ne potrebujejo dejstev, ta jih ne zanimajo, in če se spotaknejo obnje, jih zanikajo. Potrebujejo samo bombe, kamere, mikrofon in množice zavedenih sledilcev, ki jim kimajo in ploskajo, ne da bi karkoli razumeli."

(Ksenija Benedetti, nekdanja šefinja državnega protokola, je zelo kritična do odnosa, ki ga imajo svetovni voditelji do genocida v Gazi; v intervjuju za Nedelo)