Družba postaja iz leta v leto bolj tekmovalna. Je to posledica permisivne vzgoje?

IZJAVA DNEVA

"Družba postaja iz leta v leto bolj tekmovalna. Po drugi strani je to posledica permisivne vzgoje. Pred kakšnimi osmimi leti smo otrokom za vsako malenkost pisali priznanja. Na koncu šolskega leta je moral vsak dobiti kakšno pohvalo, in potrebovali bomo še kar nekaj časa, da to miselnost spravimo nazaj v zdrave okvire. Predvsem odrasli morajo dojeti, da se otroci med seboj razlikujejo, kar je tudi prav. Dobra ocena je dobra in ji z razlogom tako rečemo, kot je zadostna še tudi dovolj."

"Žal je stanje duha v družbi takšno, da vsi želijo biti najboljši v vsem. Ob tem nekateri starši izgubijo občutek za realnost, a moram poudariti, da ga učenci v veliki večini ne, saj se običajno zelo realno in objektivno ocenijo. Redko bi sami sebi dali previsoko oceno, kvečjemu se ocenijo prenizko. Ves čas se namreč primerjajo s sošolci. Po drugi strani starši svoje otroke pogosto ocenijo tudi za dve oceni več, kot je realno znanje otrok. Oni pač nimajo realnega vpogleda v razred, kar je razumljivo, hkrati pa se veliko presenečenj zgodi ob prehodu z opisnega ocenjevanja. Ko starši dve leti berejo, da njihov otrok dosega cilje, potem pa dobi trojko, pogosto sledi šok."

(Robert Murko, ravnatelj Osnovne šole Videm, o realnih dosežkih učencev in pričakovanjih staršev; v intervjuju za Večer)