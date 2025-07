Američani vse manj ponosni, da so Američani

Anketa razkriva, da je le 36 odstotkov demokratov v ZDA ponosnih na to, da so Američani

Anketa inštituta Gallup ugotavlja, da je le 36 odstotkov demokratov v ZDA ponosnih na to, da so Američani. Nizka stopnja ponosa na svojo državnost je najbolj opazna pri mladih, prepad med demokrati in republikanci pa je največji od leta 2001.

Le okrog 40 odstotkov mladih, rojenih od leta 1997 do leta 2012, ki spadajo v tako imenovano generacijo Z, je ponosnih na to, da so Američani. Delež ponosnih med starejšimi od 50 let pa poskoči na 70 odstotkov.

Višja urednica pri Gallupu Jeffrey Jones je objavo raziskave pospremila s komentarjem, da je vsaka nova generacija od začetka raziskave leta 2001 manj domoljubna kot prejšnja, kar je najbolj opazno pri generaciji Z.

Tudi v času vojne proti Iraku 2003 in kmalu po njej je bilo okrog 90 odstotkov Američanov ponosnih, da so Američani. Sedaj jih je le 58 odstotkov in dramatičen padec je posledica razočaranja demokratov in neodvisnih.

Ponos med republikanci je v letih vlade demokrata Joeja Bidna nazadoval na 84 odstotkov, sedaj v času Donalda Trumpa je spet narasel na 92 odstotkov. Ponosnih je tudi okrog 53 odstotkov strankarsko neopredeljenih oziroma neodvisnih volivcev.