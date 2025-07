»To so zgodbe naših prednikov, sorodnikov, prijateljev. In v prihodnosti bodo to zgodbe naših otrok.«

Nestalno prebivališče: Umetnost preživetja, ki temelji na resničnih zgodbah beguncev in migrantov

Nestalno prebivališče: Umetnost preživetja, ki temelji na resničnih zgodbah beguncev in migrantov

© www.go2025.eu

V Novi Gorici drevi odpirajo veččutno razstavo-instalacijo Nestalno prebivališče: Umetnost preživetja, ki temelji na resničnih zgodbah beguncev in migrantov. Doživetje v industrijskem kompleksu podjetja Arctur v Kromberku vse do zadnjega julijskega dneva po napovedih ne bo nagovarjalo le misli, ampak vse čute.

Nestalno prebivališče: Umetnost preživetja velja za enega bolj pretresljivih in inovativnih umetniških projektov v sklopu programa letošnje Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica. Projekt Nestalno prebivališče ustvarja Zavod Senzorium in združuje veččutno razstavo Umetnost preživetja in senzorialno uprizoritev Obljubljena dežela.

Idejno zasnovo projekta je pripravila umetniška svetovalka EPK Nova Gorica-Gorica Neda Bric Rusjan, režiserka projekta je Barbara Pia Jenič, ki je izhajala iz osebne migracijske izkušnje in več kot desetletja raziskovanja senzorialnega jezika v gledališču. Obe poudarjata, da projekt ni zgolj umetniški, temveč tudi družbeno angažiran odziv na temo migrantstva, ki zadeva vsakogar.

"To niso zgodbe drugih. To so zgodbe naših prednikov, sorodnikov, prijateljev. In v prihodnosti bodo to zgodbe naših otrok. Gre za zgodbo človeštva," je ob tem povedala Jenič.

Projekt je nastal kot umetniški poskus, kako tematiko migracij predstaviti skozi doživljajsko, veččutno izkušnjo - tako, da bi gledalci, poslušalci, obiskovalci za trenutek resnično stopili v kožo ljudi, ki bežijo. A Jenič opozarja, da ni želela ponoviti nasilja, ki so ga doživeli mnogi begunci. "Ne želim reproducirati bolečine. Želim pa omogočiti senzibilno zaznavo realnosti, v kateri nekateri živijo, drugi pa je ne poznamo." je dodala.

"Razstava je veččutna, ker verjamem, da so vonji izjemno močan gradnik zgodbe in spomina - tako kolektivnega kot osebnega, zavednega in nezavednega. Smo bitja petih čutov, ne le dveh. Imamo pet kanalov, skozi katere zaznavamo in doživljamo svet."



Barbara Pia Jenič,

režiserka projekta

Razstava Umetnost preživetja temelji na zbirkah zgodb beguncev iz različnih koncev sveta - zbranih v simboličnih kovčkih, ki s predmeti, zvokom in vonji pripovedujejo resnične izkušnje. Gledalci zgodbe poslušajo preko slušalk, jih vizualno doživljajo skozi oblikovane elemente, hkrati pa se prostor napolni z vonji, ki spomin vzpostavljajo še na nezavedni ravni.

"Razstava je veččutna, ker verjamem, da so vonji izjemno močan gradnik zgodbe in spomina - tako kolektivnega kot osebnega, zavednega in nezavednega. Smo bitja petih čutov, ne le dveh. Imamo pet kanalov, skozi katere zaznavamo in doživljamo svet," je še povedala Jenič in dodala, da bo uporabljen tudi t. i. rekonstrukcijski vonj, s katerimi raziskovalci po svetu vse bolj nadgrajujejo muzejske in umetniške izkušnje.

"Vsaka predstava je hkrati tudi korak naprej v raziskavi. Tukaj bomo imeli priložnost izkusiti te napredne vonjave, ki so v svetu trend," je pojasnila režiserka.

Obljubljena dežela je senzorialna uprizoritev, ki gledalca vodi skozi različna prizorišča. Dogajanje se odvija okoli in z obiskovalcem, ki postane soudeleženec zgodbe. Predstava tematizira tudi pozitivne plati migracij - obogatitev kultur, jezikov, okusov, spominov. Gledalci vstopijo v dogajanje postopoma in z omejenim številom udeležencev - največ šest na predstavo - da bi vsak izmed njih lahko v polnosti doživel, kar predstava ponuja.

Posebnost projekta je sodelovanje z migranti, ki so vključeni v ustvarjalni proces, in s profesionalnimi igralci iz SNG Nova Gorica ter študenti Akademije umetnosti Univerze Nova Gorica.