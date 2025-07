»Srbija potrebuje demokratične spremembe, ne novega Vučića«

IZJAVA DNEVA

"Srbija je v hudi krizi. Ta je z vsakim protestom globlja. Ni ji videti konca. Blokade fakultet in protesti zaradi tragedije v Novem Sadu trajajo od lanskega novembra oziroma decembra. Študenti so se politično artikulirali šele maja, ko so prišli z zahtevo po čimprejšnjih predčasnih volitvah. Ideja je, da bi šli na volitve s svojo listo, opozicijske stranke so pozvali, naj jih podprejo in ne kandidirajo. Ideja bi v normalni, demokratični državi morala veljati za dobro, uspešno. Toda ne v Srbiji. Pred študenti je veliko napora. Sprememb ne bodo zlahka dosegli. Zdijo se nemogoče. Pomenljiva je tudi vsebina protestov. Veliko je bilo govora o Kosovu, mitologiji, srbstvu. O Evropi ni govoril nihče. S takimi narativi sistema ne bodo spremenili. Srbija potrebuje demokratične spremembe, ne novega Vučića."

(Novinar Jon Knez o tem, da krizi v Srbiji ni videti konca; v komentarju za Večer)