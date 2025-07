Karlovy Vary / V tekmi za kristalni globus 12 filmov

V češkem zdraviliškem mestu Karlovy Vary se bo v petek, 4. julija začel 59. mednarodni filmski festival

V festivalski program Horizonti se je uvrstil tudi celovečerni prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica

© Spok Films

V češkem zdraviliškem mestu Karlovy Vary se bo v petek, 4. julija začel 59. mednarodni filmski festival. Na enem od najstarejših filmskih festivalov, ki bo potekal do 12. julija, se v tekmovalnem programu za kristalni globus poteguje 12 filmov. Na festivalu bodo letos skupno prikazali več kot 130 filmov.

V različnih festivalskih sekcijah bo na letošnjem festivalu s kratico KVIFF na ogled tudi slovenska filmska produkcija, a se ne poteguje za kristalni globus.

V Karlovyh Varyh so ob začetku junija objavili naslove 11 filmov v tekmi za kristalni globus, šele ob koncu meseca pa so zaradi varnostni njegovih ustvarjalcev razkrili še, da v tekmo za glavno festivalsko nagrado vstopa še iranski film Bidad režiserja Sohejla Beiragija. Film, ki bo imel na Češkem svetovno premiero, prinaša zgodbo o mladi pevki Seti, ki se noče sprijazniti z dejstvom, da ženske v Iranu ne smejo javno nastopati. V nasprotju z verskimi zakoni svoje države se tudi odloči peti na ulici. Njeni nastopi hitro postanejo priljubljeni, Seti pa idol mlade generacije, ki noče več zatiranja s strani režima, so vsebino filma povzeli na spletni strani festivala.

V tekmi za kristalni globus so poleg iranskega Bidada še češko-slovaška filma Radeji zešilet v divočine z angleškim naslovom Better Go Mad in the Wild v režiji Mira Rema ter Sbormistr (Broken Voices) režiserja Ondreja Provaznika, turško-iransko-bolgarsko-romunski film Kino Džazira (Cinema Jazireh) režiserke Gözde Kural, poljsko-ukrajinsko-nizozemsko-ameriški film Divia v režiji Dimitra Greška, norveški Don't Call Me Mama režiserke Nine Knags, madžarski Jimmy Jaguar režiserja Bencea Fliegaufa, portugalsko-francoski film A Vida Luminosa (The Luminous Life) v režiji Joaa Rosasa, francoski Les Enfants vont bien (Out of Love) v režiji Nathana Ambrosionija, ameriški Rebuilding režiserja Maxa Walkerja-Silvermana, litovsko-norveško-švedski film Svečias (The Visitor) v režiji Vytautasa Katkusa in španski Quan un riu esdeve el mar (When a River Becomes the Sea) režiserja Perea Vile Barcela. Devet od teh filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero.

EVJ00warg8o

Člani žirije za kristalni globus so letos švedska igralka Tuva Novotny, filmski producent iz Mehike Nicolas Celis, iransko-britanski filmski ustvarjalec in producent Babak Džalali, filmska kritičarka Jessica Kiang ter češki igralec, režiser in pisatelj Jiri Madl.

Poleg približno 21.200 evrov vrednega kristalnega globusa bo žirija podelila še posebno nagrado žirije, ki je vredna dobrih 12.000 evrov, in nagrado za najboljšega režiserja ter igralko in igralca.

Znano je že, da bo kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji letos v Karlovyh Varyh prejel švedski igralec Stellan Skarsgord. Nazadnje je zaigral v drami Joachima Trierja Sentimentalna vrednost, ki je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu prejela grand prix. Šesti Trierjev film je sicer naletel na dobre odzive filmskih kritikov po vsem svetu in velja za resnega favorita za oskarja.

V festivalski program Horizonti, v katerem prikažejo uspešnice s filmskih festivalov Berlinale in Cannes, sta se po navedbah Slovenskega filmskega centra (SFC) letos uvrstila celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica ter celovečerni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta.

wpyZFRZNvPM

q1bdNn1cVr8

Med desetimi mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol, je bil v program Future Frames: Generation Next, izbran slovenski režiser Jan Krevatin, sicer študent zagrebške Akademije dramske umetnosti. Nominiral ga je SFC, ki je član združenja Evropske filmske promocije (EFP). Njegov kratki igrani diplomski film Grške marelice je bil v celoti posnet v Sloveniji. Krevatin je tretji slovenski režiser, ki se je uvrstil v ta program, pred njim je to uspelo leta 2019 Lunu Sevniku kot študentu češke FAMU in leta 2017 Katarini Morano kot študentki ljubljanske AGRFT. V taisti program se je uvrstil tudi srednjemetražni nemški diplomski film Skin on Skin režiserja Simona Schneckenburgerja, v katerem je v glavni vlogi zaigral slovenski igralec Jurij Drevenšek.

V okviru novega strokovnega programa Central Stage 2025, ki je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem, pa se bosta na češkem filmskem festivalu predstavila dva slovenska filmska ustvarjalca: režiser in scenarist Žiga Virc s svojim novim celovečernim projektom Purgatorij ter režiserka in scenaristka Sonja Prosenc s celovečernim projektom z naslovom Najsrečnejši dan, ki je trenutno v fazi predprodukcije.

Mednarodni filmski festival v Karlovyh Varyh se bo letos poklonil svojemu dolgoletnemu in letos preminulemu predsedniku Jiriju Bartoški z otvoritvenim filmom Musime to zaramovat! (rozhovor s Jirim Bartoškou v červenci 2021) - Moramo ga uokviriti! (intervju z Jirijem Bartoško julija 2021) v režiji Milana Kuchynke in Jakuba Juraska, projekcijo filma Teorija tigra in razstavo Jiri Bartoška - predsednik KVIFF.

Bartoška, velika zvezda češkega gledališča, televizije in filma pred žametno revolucijo, je imel ključno vlogo pri reševanju prestižnega festivala pred propadom in je bil več kot tri desetletja njegov javni obraz.

Nagrade predsednika festivala bodo letos sicer prejeli igralki Vicky Krieps in Dakota Johnson ter igralec Peter Sarsgaard, nagrado predsednika festivala za izjemen prispevek češki kinematografiji pa montažer Jiri Brožek.

Festival se bo z desetimi filmi poklonil tudi ameriški filmski zvezdi iz 40. let prejšnjega stoletja Johnu Garfieldu. Posebnost letošnjega festivala bo tudi svetovna premiera filmske različice videoigre Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut, ki sta jo režirala Daniel Vavra in Petr Pekar.

PREBERITE TUDI: