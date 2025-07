»Vélika vojna z Iranom so bile dolgoletne sanje Benjamina Netanjahuja«

IZJAVA DNEVA

"Vélika vojna z Iranom so bile dolgoletne sanje Benjamina Netanjahuja, naposled je uspel vanjo zvleči tudi Trumpovo Ameriko. Izbral je trenutek, ko je potreboval novo fronto, novo vojno, iranski jedrski program je bil zgolj odvračanje pozornosti, ne dejanski motiv. Vojna v Gazi je bila na mednarodni ravni težje vzdržna: zahodni zavezniki so začeli omahovati, Bruselj je hotel revizijo sporazumov z Evropsko unijo, Francija je napovedala priznanje Palestine, v New Yorku je bil napovedan vrh o rešitvi z dvema državama – treba je bilo ponovno zagnati eksistencialno grožnjo, utrditi notranje in mednarodno soglasje. Treba je bilo odvrniti pozornost javnosti od Gaze, kjer Izrael ni dosegel svojih ciljev, to je izpustitve talcev in uničenja Hamasa. In kjer so buldožerji spremenili mesta in naselja v prah in kjer ubijajo prestradane prebivalce, ki čakajo v vrsti na vreče moke."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, da je Izrael potreboval novo fronto, novo vojno; via Delova Sobotna priloga)