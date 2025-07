Zoran jé! / Včasih je treba pogledati človeku v krožnik, da bi razumeli, kaj se je zgodilo s politiko

TV Slovenija nas je ta teden presenetila z novinarsko klasiko – torej klasičnim brskanjem po računih in izdatkih. In res smo onemeli. Mestna občina Ljubljana je v zadnjih petih letih za reprezentanco porabila naravnost nepredstavljivih 2,6 milijona evrov, samo v letu 2024 kar 700 tisoč evrov. Novinar Klemen Košak nam je postregel z zelo trdo primerjavo: državni zbor je v istem obdobju za reprezentanco porabil le piškavih 55 tisoč evrov.

Zoran Janković, župan mesta, kjer davkoplačevalci plačajo največ kosil

A Klemen Košak, ki ga sicer videvamo v populistični Tarči, je predvsem veliko povedal, ne da bi izrekel. V ljubljanski občini namreč »ne vedo«, kdo je ta, ki redno jé v petih gostilnah, pri Kovaču, gostilni As, Taverni Tatjana, gostilni Julija in restavraciji Cubo. Samo lani so kosila tega neznanca v petih gostiščih občino stala – usedite se, preden preberete – 115 tisoč evrov. Saj veste, kaj pomeni, če občina odgovori, da ne ve, kdo je tam jedel? Da pač županovega imena nočejo po nemarnem omenjati. Govorimo o javnih uslužbencih, in to so tudi župani. Saj razumemo in vemo, da imajo župani poslovna kosila. Ampak vsakodnevno druženje po gostilnah je pač ekscesno in neprijetno gazdajezdenje.

A stvari so skrotovičene kar po vsej občini. »Občina, zavodi ter podjetja, ki jih občina obvladuje, v številnih restavracijah za obede porabijo več kot vsi drugi proračunski porabniki skupaj.« Več kot vsi državni organi skupaj! Košak je šel še naprej: »Omenimo zavod Festival Ljubljana, imenovan po poletnem festivalu, ki ga organizira. Tam vedo, kdo je in pije. Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek in Tomislav Čizmić, direktor Telemacha, ki je pokrovitelj festivala Ljubljana, sta pri Žabarju na Viču aprila pojedla dva telečja zrezka, telečjo kračo, meni po dogovoru, beluše in solato, popila pa sta štiri viljamovke, kozarec penine in tri buteljke vina. Račun: 225,9 evra.« Klemen Košak spet ni izrekel, kar smo vsi videli: da so bili namreč na tem kosilu za dva očitno štirje.

A nam je Košak pred kamere pripeljal tudi Brleka. »Poglejte, nekateri spijejo en deci, pa imajo težavo, nekateri pa lahko popijejo tudi več. Ampak mislim, da to sploh ni pomembno. Pomembni so poslovni rezultati in pomembna sta umetniški vtis in seveda rejting, kakršnega podjetje oziroma Festival Ljubljana, ki ga vodim, ima.« Odlično. A Brlek je javni uslužbenec. »Lahko rečete, da je obilno ali pa ni. Ne vem, sam po navadi proti koncu festivala sploh ne morem več jesti. In seveda naročiš celotno porcijo, kaj pa hočeš. To bi bilo smešno videti, če bi sedel pri praznem krožniku.« Revež Brlek dela, medtem pa ga zasipajo s polnimi krožniki, viljamovkami, peninami in buteljkami vina.

Seveda je s številkami Košak soočil tudi župana Zorana Jankovića: »Računi se pregledujejo, imamo dovolj nadzora, tako da kaj imajo drugi, me res ne zanima.« Košak na to ni izrekel nobenega komentarja. Ker ni bilo treba.