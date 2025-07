Napad na Marto Kos

Zaradi intervjuja v Mladinini posebni izdaji Intervju SDS nad evropsko komisarko

Evropska komisarka Marta Kos

© Margaux D’Herckers

Prejšnji petek je izšla Mladinina posebna poletna številka Intervju, v kateri vsako leto pripravimo poglobljene pogovore s sogovorniki iz politike, kulture in gospodarstva. Letos je v njej objavljen tudi intervju z Marto Kos, komisarko za širitev Evropske unije (EU), ki je to pomembno funkcijo uradno prevzela decembra 2024.

V pogovoru je spregovorila o ključnih preizkušnjah, s katerimi se spoprijema EU, med drugim o vojni v Ukrajini, genocidu v Gazi ter prihodu nove ameriške administracije Donalda Trumpa, pa tudi o razraščanju populizma in skrajne desnice v državah članicah, kar je tako rekoč ohromilo delovanje EU. »Danes imamo znotraj unije države in predsednike vlad, ki si želijo drugačno Evropsko unijo kot večina,« je povedala. »Zaradi tega smo v nekaterih segmentih, ko gre za procese odločanja, blokirani, saj naš sistem odločanja temelji na soglasnih odločitvah.« V evropskem svetu, kjer sedijo voditelji držav in se odločitve sprejemajo s soglasjem, je to dejansko postala pravica veta.

Ker bi se tudi Sloveniji po naslednjih volitvah lahko zgodilo, da bi pristala med članicami EU s skrajno desnimi vladami, smo komisarko čisto na koncu vprašali, kaj meni o razmerah doma.

Četudi je glavno načelo, da komisarji ne komentirajo domačih razmer, je na vprašanje odgovorila: »Ne morem drugače, kot da povem, da si ne želim, da bi Slovenija ponovno dobila vlado Janeza Janše, ki ima za vzornika Viktorja Orbána in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.«

Marta Kos ni v tem stavku povedala nič, česar ne bi poudarjala tudi sicer – njeno mnenje o avtoritarnih politikah vodje opozicije Janše je znano že dolgo. Znano je tudi mnenje evropske komisije o takšnih politikih. Zaradi kršenja vladavine prava je v preteklosti na primer zamrznila sredstva Madžarski in Poljski. Navsezadnje je, že takrat pod vodstvom Ursule von der Leyen, v času zadnje Janševe vlade izrazila resne skrbi glede vladavine prava v Sloveniji. Julija 2021 je v poročilu denimo opozorila na poslabšanje razmer, kar zadeva svobodo medijev, predvsem v zvezi z neplačevanjem javnih storitev Slovenske tiskovne agencije (STA), ter na neimenovanje državnih tožilcev in delegiranih evropskih tožilcev. Poleg tega smo med Ursulo von der Leyen in Janšo na slovenskem vrhu EU-Zahodni Balkan oktobra tega leta doživeli tako rekoč spopad na odprti sceni, ko je predsednica komisije vnovič opozorila na odtegnitev financiranja STA.

Odgovor Marte Kos je kljub temu zmotil SDS, natančneje evropskega poslanca Milana Zvera; ta naj bi bil na komisijo naslovil poslansko vprašanje o komisarkini domnevno »nedopustni politični izjavi«.

A kaj je tako nedopustnega pri tem, kar je povedala komisarka in kar se povsem sklada tudi z držo evropske komisije? Seveda kot komisarka ne more biti naklonjena politiku, ki se odkrito spogleduje z madžarskim premierom, ki EU poskuša načeti od znotraj, in ameriškim predsednikom, ki jo napada od zunaj. To je čisto v skladu z držo komisije. Marta Kos je v intervjuju poudarila pomembnost tega, da smo v tem političnem trenutku »vztrajni, da rečemo bobu bob, fašizmu fašizem, nacizmu nacizem in genocidu genocid«.