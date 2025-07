»Slovenci radi govorimo o tem, kaj vse je narobe z našo državo«

Kaj je razkril podjetnik Janez Škrabec v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

"Na fotografiji je Janez Škrabec s portretom babice Brede Peček, ki ga je v medvojnem času ustvaril Matej Sternen, ter s kipom babice in mame Borisa Kalina iz leta 1938. Škrabec pravi, da se od umetnosti veliko nauči."

© Borut Krajnc

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Janezom Škrabcom, uspešnim podjetnikom, ekonomistom, solastnikom podjetja Riko, ki pravi, da je levičar in da ljudi ne deli po njihovi politični usmerjenosti. Je mecen, Ustanova patra Stanislava Škrabca podeljuje štipendije, on sam pa podpira slovenske umetnike. Tudi tako, da kupuje njihova dela. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Mladine Jure Trampuš, je med drugim dejal, da če želi živeti dobro in delovati uspešno, mora razumeti svet okoli sebe. Pri tem lahko umetnost zelo pomaga.

Poudaril je tudi, da se pripadnost levemu svetovnemu nazoru se kaže v tem, da živiš in deluješ v skladu z načeli solidarnosti in socialne pravičnosti.

"Slovenci radi govorimo o tem, kaj vse je narobe z našo državo, kako slaba naj bi bila, kako visoki naj bi bili davki. A od te države znamo prav hitro kaj zahtevati, še posebno, ko nam kaj zaškripa."



Janez Škrabec,

podjetnik

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da njegov cilj ni denar in bajno premoženje, ampak da dobro, udobno, lepo in sproščeno živim. To pa se lahko zgodi v državah in regijah, kjer so socialne razlike majhne.

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

