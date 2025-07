Golobova turneja posvetovanj o referendumih

Predsednik vlade se bo v naslednjih dneh o vprašanju dveh obrambnih referendumov posvetoval z različnimi skupinami

Robert Golob

© Borut Kranjc

Robert Golob se bo glede obrambnih referendumov v sredo pogovoril z ustavnimi pravniki, zatem se bo sestal tudi izvršni odbor Svobode. Sledil bo četrtkov pogovor s koalicijskimi partnerji ter petkov vrh parlamentarnih strank, so napovedali v kabinetu predsednika vlade.

"Varnost in odpornost države ne sme biti predmet dnevnopolitičnih preigravanj. Slovenija je trenutno po vseh mednarodnih lestvicah varna država. Naša skupna odgovornost je, da zagotovimo, da tako tudi ostane."



Kabinet predsednika vlade

Ta posvetovanja sledijo petkovemu glasovanju, na katerem je DZ podprl predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov, sledila pa je napoved največje vladne stranke posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu.

Kdaj bo Gibanje Svoboda predlog vložilo v DZ, na kakšen način in kako bodo tekli nadaljnji postopki, za zdaj še ni znano. Več pa bi torej utegnilo postati jasno po opravljenih srečanjih.

Golob bo v sredo najprej opravil pogovor z ustavnimi pravniki, nato se bo sestal tudi izvršni odbor največje vladne stranke Gibanje Svoboda. Koalicijski partnerji bodo zasedali na rednih usklajevanjih pred sejo vlade v četrtek, v petek pa bo "v želji po odprtem in odgovornem dialogu" predvidoma potekalo srečanje predsednikov parlamentarnih strank ter poslancev madžarske in italijanske narodne skupnosti, so napovedali v kabinetu predsednika vlade.