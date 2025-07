»Teorija spola funkcionira predvsem kot orodje zastraševanja in vzvod za podpihovanje moralne panike«

IZJAVA DNEVA

"Strah je eno najučinkovitejših orodij v politiki. Če ni pri roki obstoječega ali izmišljenega zunanjega sovražnika, pride prav tudi strah pred zarotami vplivnih združb in njihovimi domnevno škodljivimi ideologijami oziroma teorijami. Ena nevarnejših naj bi bila tako imenovana teorija spola."

"Pod okriljem te 'teorije', je slišati v cerkvenih in desnih političnih krogih, njeni zagovorniki skupnosti LGBTQ+ in radikalne feministke nenaravno razglašajo za naravno, nenormalno za normalno in s prodiranjem v javni šolski sistem indoktrinirajo, begajo in kvarijo nič hudega sluteče otroke. Ob tem kot dobro uglašen zbor ponavljajo, da sta spola dva, ženski in moški, pri čemer jih spoznanja medicine in družboslovnih strok prav nič ne zanimajo, kaj šele 'podrobnosti', kot je denimo razmerje med družbenim in biološkim spolom."

"Težava, ne edina, je v tem, da zna le malokdo razložiti, o čem 'teorija spola' sploh govori, kdo so njeni avtorji, za kaj se zavzemajo, kje in kako je nastala … Teorija spola, ki je po mnenju številnih strokovnjakov prazen označevalec, zato funkcionira predvsem kot orodje zastraševanja in vzvod za podpihovanje moralne panike. Oprta na čustva in strahove ljudi zna biti tudi pomemben dejavnik v predvolilnem boju."

(Novinarka Ranka Ivelja o tem, da je strah je eno najučinkovitejših orodij v politiki; via Dnevnikov Objektiv)