Kuba v Mariboru

V Lutkovnem gledališču Maribor bo odmevala glasba zasedbe EuroCubans

EuroCubans

© Dobran Laznik

Koncert skupine EuroCubans, ki združuje kubanske in evropske glasbenike, bo potekal v petek, 11. julija 2025 ob 20. uri v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

Glasbena skupina EuroCubans, ki jo sestavlja trinajst vrhunskih kubanskih in evropskih glasbenikov, je nastala na pobudo slovenskega tolkalca Črta Pšeničnika in grammyevega nagrajenca ter osrednje osebnosti kubanske glasbe – Juana de Marcosa Gonzáleza. Kubanski vodja skupine, aranžer, glasbenik in igralec, je najbolj znan po svojem delu z Buena Vista Social Club ter Afro Cuban All Stars, poznamo pa ga tudi iz animiranega filma »Vivo« (Sony Pictures, 2021), in sicer kot glas Andrésa, lastnika Viva.

Gonzálezova sodelovanja s številnimi uglednimi glasbeniki so vidno prispevala k popularizaciji kubanske glasbe po vsem svetu, s svežo zasedbo Eurocubans pa svetovljanski duh Havane širijo tudi po evropskih odrih.

Skupino sestavljajo zveneča imena jazza in latinske popularne glasbe: trobentač Juan Munguía (Irakere, Dizzy Gillespie & United Nations Band, Paquito D’Riviera, Celia Cruz), basist Dany Noel (Roy Hargrove, Chucho Valdés, José Alberto “El Canario”, Alfredo De La Fe, The New York Salsa All Star, Celia Cruz, Paquito D’Rivera), tolkalec Pepe Espinosa (Conjunto Saratoga, B.B. King, Afro Cuban All Stars, Arturo Sandoval, Jari Sillanpaa) in pianist David Alfaro (Afro Cuban All Star, La Banda JB de Juaquin Betancoirt).

EuroCubans ponujajo čudovito medkulturno izkušnjo ter enkraten vpogled v zgodovino in sodobnost kubanske glasbe, obenem pa občinstvo navdušujejo z energičnim nastopom in nalezljivimi plesnimi ritmi, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega.