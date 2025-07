Netanjahu predlagal Trumpa za Nobelovo nagrado za mir

Izraelski premier Netanjahu je pokazal pismo, ki ga je poslal odboru za podeljevanje Nobelovih nagrad in dejal, da predsednik ZDA Donald Trump nenehno ustvarja mir po državah in regijah

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je med svojim tretjim obiskom Bele hiše letos povedal, da je predsednika ZDA Donalda Trumpa predlagal za Nobelovo nagrado za mir. Glede možnega premirja med Hamasom in Izraelom je Trump menil, da pogovori napredujejo zelo dobro.

Trump je novinarjem izrazil prepričanje, da se zadeve odvijajo v pravo smer in dejal, da si Hamas želi skleniti premirje. "Želijo se srečati in želijo premirje," je dejal Trump.

Predstavniki Izraela in Hamasa so pred tem v ponedeljek v Katarju nadaljevali posredna pogajanja o ameriškem predlogu 60-dnevnega premirja v Gazi, med katerim bi Hamas izpustil deset živih talcev in nekaj trupel umrlih talcev, v zameno za izpustitev Palestincev iz izraelskega ujetništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je pred srečanjem Trumpa in Netanjahuja povedala, da je predsednikova prioriteta sedaj konec vojne v Gazi in izpustitev talcev Hamasa. Dejala je, da je Izrael sprejel načrt za premirje, kar mora sedaj storiti še Hamas.

Pripadniki Hamasa so med napadom na Izrael oktobra 2023 zajeli 251 talcev, od katerih jih je 49 še vedno v Gazi, od tega sicer 27 mrtvih, trditve izraelske vojske navaja AFP. Napad na Izrael je zahteval 1219 življenj, izraelski odgovor, ki se nadaljuje, pa v Gazi 57.523 življenj, še navaja AFP.

Netanjahu glede pogajanj ni povedal nič novega, zatrdil pa je, da bo imel Izrael vedno varnostni nadzor nad Gazo. "Menim, da bi Palestinci morali imeti vsa pooblastila, da vladajo sami sebi, ne pa da nas ogrožajo. To pomeni, da bodo določena pooblastila, denimo na področju varnosti, vedno v naših rokah," je dejal.

Netanjahu je obenem pred novinarji povedal, da je Trumpa predlagal za Nobelov nagrado za mir in dodal, da si prizadeva za mir po državah in regijah. "Prav v tem trenutku ustvarja mir, v eni državi, v eni regiji za drugo," je dejal in pokazal pismo, ki ga je poslal odboru za podeljevanje Nobelovih nagrad.

Oba voditelja sta prejela tudi vprašanja novinarjev glede načrtov selitve Palestincev iz Gaze, ki jih je februarja predstavil Trump. Netanjahu je dejal, da bi bil odhod iz enklave prostovoljen, in dodal, da so blizu dogovoru z državami v regiji.

"Če ljudje želijo ostati, lahko ostanejo, če pa želijo oditi, bi morali imeti možnost, da odidejo," je nadaljeval. "Tesno sodelujemo z ZDA, da bi našli države, ki so pripravljene uresničiti to, o čemer vedno govorijo - da želijo Palestincem omogočiti boljšo prihodnost. Mislim, da smo z več državami blizu tega," je povedal.

Trump je glede tega vprašanja izpostavil "dobro sodelovanje s sosednjimi državami Izraela", poročajo tuje tiskovne agencije.

Palestinsko predsedstvo je v preteklosti že zavrnilo tovrstne načrte selitve Palestincev kot kršitve mednarodnega prava. Ideji niso izkazale naklonjenosti niti sosednje arabske države, češ da bi to onemogočilo rešitev dveh držav.

MLmUt-39KHE

QYFlqnWiRdE

QCHwvt6TwMo