Jeseni sojenje organizatorjem napadov 11. septembra 2001

Ameriško obrambno ministrstvo je obvestilo novinarje, da se lahko prijavijo za spremljanje zaslišanja organizatorja terorističnega napada Al Kaide na ZDA 11. septembra 2001 Kalida Šejka Mohameda in drugih, ki so obtoženi sodelovanja v napadih

Ameriško obrambno ministrstvo je v ponedeljek obvestilo novinarje, da se lahko prijavijo za spremljanje zaslišanja organizatorja terorističnega napada Al Kaide na ZDA 11. septembra 2001 Kalida Šejka Mohameda in drugih, ki so obtoženi sodelovanja v napadih, pred začetkom sodnega procesa v Guantanamu na Kubi.

Ministrstvo vabi predstavnike medijev, da poročajo o predobravnavnem postopku v zadevi ZDA proti Kalidu Šejku Mohamedu, Validu Mohamedu Salihu Mubareku bin Atašu, Aliju Abdulu Azizu Aliju in Mustafi Ahmedu Adamu al Havsaviju, ki bo potekal od 22. septembra do 10. oktobra.

Navedeni so obtoženi sodelovanja v napadih na ZDA 11. septembra 2001. Obtožnica jih bremeni zarote, napada na civiliste, namernega povzročanja hudih telesnih poškodb, umora v nasprotju z vojnim pravom, ugrabitve ali ogrožanja plovila ali letala ter terorizma.

Pakistanec Kalid Šejk Mohamed je bil v preteklosti propagandni vodja Al Kaide in velja za glavnega organizatorja napadov na ZDA z ugrabitvami civilnih letal in njihovim strmoglavljenjem na WTC v New Yorku, Pentagon in polje v Pensilvaniji, potem, ko so se potniki na letalu uprli ugrabiteljem.

Ujeli so ga marca 2003 v Pakistanu in zasliševali ter mučili v tajnih zaporih Cie v Afganistanu in na Poljskem, leta 2006 pa so ga preselili v Guantanamo.

Proti Mohamedu in ostalim je vojaško tožilstvo ZDA februarja 2008 vložilo obtožnice za sojenje pred posebnimi vojaškimi sodišči. Obtožnica vključuje 2973 točk umora za vse umrle v napadih 11. septembra 2001 in številna druga kazniva dejanja, za kar tožilstvo zahteva smrtne kazni.

Avgusta 2019 je sodišče datum začetka sojenja določilo za 11. januar 2021, kar so zaradi pandemije covida-19 preložili.

Mohamed je julija 2024 priznal krivdo, s čimer bi se izognil smrtni kazni, vendar pa je tedanji obrambni minister ZDA Lloyd Austin dogovor preklical. Zadeva je trenutno v postopku pritožbe in ni jasno ali se bo proces proti njemu septembra lahko začel.