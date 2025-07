Katedrala Notre-Dame najbolj obiskan spomenik v Franciji

V katedrali so od 16. decembra lani do 30. junija našteli šest milijonov obiskovalcev

V katedrali Notre-Dame so od decembrskega ponovnega odprtja po požaru leta 2019 našteli približno šest milijonov obiskovalcev, je v nedeljo objavil časnik La Tribune Dimanche. Katedrala je tako postala najbolj obiskan spomenik v Franciji.

V katedrali so od 16. decembra lani do 30. junija našteli šest milijonov obiskovalcev, kar je v povprečju 35.000 dnevno. Otvoritvene slovesnosti so se sicer začele že 7. decembra. Kot je povedal rektor katedrale Olivier Ribadeau Dumas, številke pričajo, da je katedrala Notre-Dame danes najbolj obiskan spomenik v Franciji.

Izpostavil je, da katedralo vsak mesec obišče v povprečju 1000 obiskovalcev na dan več kot mesec pred tem. Če bi se nadaljevalo s takšnim tempom, bi v katedrali do konca leta lahko našteli 12 milijonov obiskovalcev.

Za primerjavo so denimo v muzeju Louvre lani našteli 8,7 milijona obiskovalcev, enako v Versajski palači. Na Eifflovem stolpu pa so zabeležili 6,3 milijona obiskovalcev. A za razliko od naštetih znamenitosti je vstop v katedralo Notre-Dame brezplačen in obisk je običajno krajši.

Čeprav so katedralo po uničujočem požaru 15. aprila 2019 ponovno odprli za javnost, pa obnovitvena dela še niso končana. Obnova se nadaljuje na delu severne strani in apsidi in naj bi trajala še nekaj let, piše španska tiskovna agencija EFE.