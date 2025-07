Odobrili prvo zdravilo proti malariji za dojenčke

Zdravila proti malariji za otroke sicer že obstajajo, vendar pri njihovi uporabi pri dojenčkih, lažjih od 4,5 kilograma, obstaja tveganje prevelikega odmerka, saj se njihova jetra še razvijajo

Švicarski farmacevtski koncern Novartis je danes sporočil, da so mu švicarske oblasti za uporabo odobrile zdravilo Coartem Baby, prvo zdravilo proti malariji za novorojenčke in dojenčke. Osem afriških držav, ki so sodelovale pri njegovem preizkušanju, naj bi bile med prvimi, ki bi ga lahko prejele že v nekaj tednih, poroča britanski BBC.

Iz Novarisa so v sporočilu za javnost pojasnili, da je odmerek, namenjen dojenčkom, težkim od dveh do pet kilogramov, odobril švicarski zdravstveni nadzorni organ Swissmedic.

Zdravilo je izjemnega pomena, saj malarija zahteva največ življenj prav med otroki, ki so mlajši od petih let. Po zadnjih dostopnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je leta 2023 zaradi malarije umrlo okoli 597.000 ljudi. Skoraj vsi so umrli na afriški celini, predvsem v podsaharski Afriki, približno tri četrtine umrlih pa so predstavljali prav otroci, mlajši od pet let, navaja BBC.

Novo zdravilo, ki je v nekaterih državah znano kot Riamet Baby, bodo verjetno v nekaj tednih že začeli uporabljati v regijah in državah z najvišjo stopnjo malarije.

Iz Novartisa so še sporočili, da načrtujejo, da bodo zdravilo na območjih, kjer je bolezen endemična, uvajali na neprofitni osnovi. Razvili so ga v sodelovanju z neprofitno organizacijo za razvoj zdravil proti malariji MMV s sedežem v Švici, ki so jo podprle britanska, švicarska in nizozemska vlada ter Svetovna banka in Rockefellerjeva fundacija.

Direktor organizacije MMV Martin Fitchet je odobritev zdravila izpostavil kot še en pomemben korak k odpravi velikega krvnega davka, ki ga zahteva malarija. "Malarija je ena najbolj smrtonosnih bolezni na svetu, zlasti med otroki. Toda s pravimi sredstvi in osredotočenostjo jo je mogoče odpraviti," je poudaril.