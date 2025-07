Klemen Boštjančič / »Varnost ni tema, s katero bi nabirali poceni politične točke«

Kot je povedal ob robu zasedanja finančnih ministrov EU v Bruslju, se mu zdi žalostno, kako želi politika - tako leva kot desna - tako pomembno temo, kot je varnost, izkoristiti za doseganje kratkoročnih političnih ciljev

Varnost ni tema, s katero bi nabirali poceni politične točke, je danes v odzivu na petkovo odločitev državnega zbora za razpis posvetovalnega referenduma o zvišanju obrambnih izdatkov dejal finančni minister in podpredsednik Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič. Takšno ravnanje po njegovem mnenju ni državotvorno.

Kot je Boštjančič povedal ob robu zasedanja finančnih ministrov EU v Bruslju, se mu zdi žalostno, kako želi politika - tako leva kot desna - tako pomembno temo, kot je varnost, izkoristiti za doseganje kratkoročnih političnih ciljev. Izpostavil je, da pri tem prednjačita dve najbolj tradicionalni stranki.

"Verjamem, da to ni tema, s katero bi se igrali in nabirali, kot sem rekel, poceni politične točke," je poudaril minister.

Razume, da se bližajo volitve in da je v tem kontekstu politika pripravljena tovrstne teme izkoristiti za doseganje kratkoročnih političnih ciljev. Vendar pa to po njegovem mnenju ni niti v interesu države niti državotvorno.

Podpredsednik Svobode in vlade se je tako odzval na petkovo odločitev državnega zbora, ki je na predlog Levice podprl razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, pa tudi v opozicijskih SDS in NSi. Proti so bili vsi poslanci največje vladne stranke.

V slednji so po glasovanju sporočili, da bodo ta teden vložili predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, saj da je to pravo vprašanje, na katero morajo dobiti odgovor državljanov.

V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba pa so nato v ponedeljek za ta teden napovedali vrsto srečanj na temo referendumov.

Financiranje zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo je sicer ena osrednjih tem današnjega zasedanja finančnih ministrov EU v Bruslju. Med drugim bodo po napovedih 15 članicam, med njimi Sloveniji, odobrili možnost odstopanja od evropskih proračunskih pravil za potrebe naložb v obrambo.