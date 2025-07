Pohod miru pred 30. obletnico genocida v Srebrenici

Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v BiH podalo na sto kilometrov dolg pohod miru, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici

Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v BiH podalo na sto kilometrov dolg pohod miru, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. V treh dneh bodo prehodili pot, na kateri je na t. i. maršu smrti julija 1995 okoli 15.000 Bošnjakov iz Srebrenice po padcu te enklave poskušalo priti do osvobojenega ozemlja pri Tuzli.

Pohod miru bo potekal do 10. julija. Začeli so ga danes v kraju Nezuk pri Zvorniku, nato pa jih bo pot vodila skozi hribovita in gozdnata območja. Na cilj v Potočare blizu Srebrenice bodo prispeli dan pred tamkajšnjo petkovo osrednjo spominsko slovesnostjo.

V Nezuku so se po poročanju medijev v BiH zbrali številni preživeli prebivalci Srebrenice in svojci žrtev genocida. Za pohod miru se je po navedbah organizatorjev prijavilo rekordnih 6500 udeležencev, ki so prišli ne samo iz BiH, temveč tudi iz drugih držav.

V spominskem centru v Potočarih bodo po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina na osrednji spominski slovesnosti v petek pokopali posmrtne ostanke sedmih žrtev. S slovesnostjo bodo obeležili 30. obletnico genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubile več kot 8300 Bošnjakov. V spominskem centru je trenutno pokopanih 6765 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi.