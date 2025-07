Judo zveza / Fabjan nima uradne funkcije na zvezi

Potrdili so, da je Marjan Fabjan v predkazenskem postopku

Na Judo zvezi Slovenije so tudi uradno potrdili, da zoper najuspešnejšega slovenskega trenerja Marjana Fabjana poteka predkazenski postopek. O večkrat izraženih zahtevah po ukrepih zoper trenerja pa na zvezi dodajajo, da Fabjan od leta 2024 na zvezi ne opravlja nobene funkcije.

"Kot organizacija, ki ni preiskovalni organ, v postopku ne odločamo, vendar v okviru pristojnosti dejavno sodelujemo z organi pregona, predsednik zveze pa je že podal svojo izjavo na Policijski upravi Celje," so med drugim popolno podporo preiskavi potrdili na zvezi.

"Kot panožna zveza moramo prevzeti vodilno vlogo pri ustvarjanju varnega in spoštljivega športnega okolja. Naša zaveza je ničelna toleranca do kakršnekoli oblike nasilja ali zlorabe moči, transparentnost in sodelovanje z vsemi pristojnimi institucijami, vključevanje strokovnjakov, redna izobraževanja in podpora žrtvam, sistemsko delovanje za spremembe zakonodaje in nadzornih mehanizmov," so še zapisal in izpostavili, da je tudi dolžnost zveze, da ukrepa preventivno, prepozna znake tveganega vedenja in zaščiti žrtve pred nadaljnjimi zlorabami.

"Pomembno je poudariti, da gre v tem primeru za domnevne zlorabe v eni izmed članic Judo zveze Slovenije, medtem ko ima JZS več kot 60 članic po vsej državi, ki v svojem vsakodnevnem delovanju dosledno spoštujejo etična in moralna načela, ki so temelj juda in športa na splošno."



Bogdan Gabrovec

Predsednik Judo zveze Slovenije

Na zvezi so se odločili javnosti, partnerjem ter vsem deležnikom predstaviti jasna stališča, ukrepe in zaveze, ki jih kot panožna zveza uresničujejo z namenom zagotavljanja varnega in spoštljivega športnega okolja.

Marca 2023 je zveza sprejela etični kodeks, ki narekuje ustvarjanje varnega okolja za usposabljanja, treninge in tekmovanja, ter da zaščiti svoje člane pred kakršno koli obliko osebne zlorabe.

Zveza v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Maribor, s finsko zvezo in z regijsko zvezo borilnih športov iz Vidma v Italiji že izvaja projekt JudoSafeguard. Z njim naj bi razvili sistem zaščite otrok in mladostnikov v borilnih športih.

Zveza ima tudi certificiranega "safeguarding uradnika" pri Mednarodnem olimpijskem komiteju. Na projekt Guard, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije (OKS), je Judo zveza Slovenije napotila dva člana.

O obtožbah zoper trenerja Fabjana je zveza obvestila tudi evropsko in svetovno zvezo, vse članice zveze ter OKS. Judo klub Z'dežele Sankaku pa so na zvezi pozvali, da izkažejo sprejem strategij za obvladovanje tveganj po etičnem kodeksu JZS.

Zoper samega trenerja zveza kljub nekaterim pozivom sankcij ni uvedla. Kot pravijo na zvezi, do njih ni prišla nikakršna prijava, obenem pa trener na zvezi ne opravlja nobene funkcije. Sankcije so v pristojnosti kluba, kjer pa je omenjeni trener tudi vodja.

Časnik Dnevnik je pred tednom dni poročal o fizičnem in psihičnem nasilju ter celo spolnih zlorabah v klubu Sankaku s strani trenerja Fabjana ter prijavi trenerja na policiji. V naslednjih dneh se je število očitkov še povečalo, pri čemer ni nepomembno, da se je povečalo število izjav ravnanjih zoper spolno nedotakljivost.

Nekatere v javnosti sporne prakse na treningu so priznale tudi nekdanje vrhunske judoistke Sankakuja, ki pa so takratni trening, gre za obdobje izpred 10 do 15 let, jemale kot pot do kolajn na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah.

Uspehov, gre kar za 60 kolajn na najvišji ravni v dveh desetletjih, v klubu ni manjkalo. Trenerju so tekmovalke, kar se tiče spolnih zlorab, izpostavila se je predvsem Ana Velenšek, odločno stopile v bran. Tudi Fabjan je kakršne koli sporne prakse na področju spolnih zlorab in nadlegovanja odločno zanikal.

Omenil je tudi nekatera trenja znotraj zveze, ki bi bila lahko povod za nastalo situacijo. Vsekakor je položaj težaven za zvezo.

Po silnih razprtijah in menjavi kar treh ljudi na čelu zveze v kratkem obdobju, so se na slovenski zvezi končno izkopali iz finančnega primanjkljaja. Močno so okrepili sponzorstva, z afero se jim vrata pri podpornikih vnovič zapirajo.