»V slovenski politiki je sredina v resnici prazna forma in generator politične korupcije«

IZJAVA DNEVA

"V slovenski politiki je sredina v resnici prazna forma in tudi generator politične korupcije. Ker če hočeš oblikovati neko sredinsko koalicijo, moraš trgovati, da si ščitiš hrbet z leve in z desne, posledično je to neka oportunistična združba, ki v resnici nima razvojnega potenciala. Tudi iz teorije vemo, da so za volivce najbolj čista opcija stranke, ki vnaprej povedo, kakšen je njihov program, vrednote in na kakšen način jih bodo uveljavile, ki vnaprej razkrijejo karte in jih dajo na mizo. Zdaj pa akterji, ki prihajajo in še niso stranke ali pa se niso stehtali na volitvah, govorijo, da iščejo programske sorodnosti, podobne vrednote, kar pomeni, da si delajo prostor za sklepanje političnega kompromisa, ki ga ljudje že večkrat niso nagradili. "

(Sociolog Samo Uhan o slovenskem političnem prostoru; v intervjuju za Reporter)