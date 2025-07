V državnem zboru je bila ustanovljena skupina prijateljstva s Palestino

Vodil jo bo vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec

V državnem zboru so danes ustanovili skupino prijateljstva s Palestino, ki jo bo vodil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Po njegovih besedah gre za politično in moralno dejanje v času, ko so tišina, relativizacija in pasivnost postali sokrivci izraelskih zločinov nad Palestinci. Za ustanovitev je bila potrebna sprememba pravilnika.

Pri stranki so ob tem izpostavili, da je Palestina že desetletja žrtev izraelske okupacije, apartheida in vojaškega nasilja ter da se v Gazi izvaja genocid. Opozorili so na visoko število smrtnih žrtev, uničenje in katastrofalne humanitarne razmere v enklavi.

"Slovenski parlament mora jasno in nedvoumno stati na strani mednarodnega prava, človekovih pravic in svobode in zato na strani palestinskega ljudstva."



Matej Tašner Vatovec

Vodja PS Levice

"V Levici izraelsko agresijo odločno obsojamo. Še posebej zato, ker poteka ob aktivni podpori Zahoda in v senci brezbrižnosti mednarodne skupnosti. Z ustanovitvijo skupine prijateljstva s Palestino želimo prispevati k temu, da slovenska politika ne ostaja tiho," je še dejal T. Vatovec.

Pri njegovi stranki menijo, da je prvi korak k ustavitvi genocida v Gazi takojšnje premirja, hkrati pa je nujno, da se odgovorni za sistematične kršitve mednarodnega prava kazensko preganjajo. "Brez odgovornosti ne bo pravičnosti in brez pravičnosti ne bo miru," so zapisali.

Vnovič so pozvali k ustavitvi vsakršne prodaje orožja Izraelu ter k uvedbi političnih in gospodarskih sankcij proti državi, rekoč da ima Slovenija dolžnost, da s konkretnimi dejanji pokaže, da ne pristaja na dvojna merila.

Stranke vladne koalicije so si dlje časa prizadevale za ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino, vendar jim to doslej ni uspelo, ker med podpisniki predloga ni bilo poslancev nobene opozicijske poslanske skupine.

Pravilnik o mednarodni dejavnosti DZ je namreč zahteval, da člani skupine prijateljstva prihajajo iz vsaj polovice poslanskih skupin, tako koalicijskih kot opozicijskih.

Kolegij predsednice DZ je nato potrdil spremembe pravilnika, v skladu s katerimi po novem velja le še zahteva, da člani skupine prijateljstva prihajajo iz več kot polovice poslanskih skupin - trenutno to pomeni štirih.

OZP je sicer že 27. maja sprejel predlog za ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino s podpisi iz skupin Svobode, Levice, SD, madžarske in italijanske narodne skupnosti ter dveh nepovezanih poslancev. OZP je nato minuli teden potrdil sklep o ustanovitvi skupine.