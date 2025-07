Vrhovno sodišče / »Trump lahko nadaljuje množična odpuščanja v zvezni vladi«

Ukinilo je blokado, ki jo je pred tem maja sprejelo nižje zvezno sodišče v Kaliforniji

Vrhovno sodišče ZDA je v torek skoraj soglasno odločilo, da lahko predsednik Donald Trump nadaljuje množična odpuščanja v zvezni vladi. Ukinilo je blokado, ki jo je pred tem maja sprejelo nižje zvezno sodišče v Kaliforniji, poročajo ameriški mediji.

Trump je 11. februarja podpisal izvršni ukaz za dramatično zmanjšanje števila zaposlenih v agencijah zvezne vlade, kar je zvezna sodnica Susan Illston maja označila za nezakonit ukrep. Vrhovno sodišče je sedaj ugodilo pritožbi Trumpove vlade, čeprav ni odločalo, ali je Trumpov ukaz zakonit ali ne.

Osem vrhovnih sodnikov je v kratki sodbi menilo, da vlada lahko izvaja Trumpov ukaz, medtem ko se sodni spori glede tega nadaljujejo.

Liberalna sodnica Ketanji Brown Jackson je v ločenem mnenju zapisala, da so njeni kolegi napačno interpretirali sodbo Illston, in opozorila, da je treba v zgodnjih fazah spora upoštevati sodbe nižjih sodišč, ki da so veliko bolje seznanjena z dejstvi. Obenem je Brown Jackson kritizirala Trumpov ukaz in kolege, ki so prižgali zeleno luč za tovrstne predsednikove ukrepe.

Skupine, ki so sprožile tožbe proti Trumpovim odpuščanjem - večja mesta, Ameriška zveza vladnih uslužbencev in sindikati -, so po odločitvi vrhovnega sodišča sporočile, da to ne spreminja dejstva, da reorganizacija vladnih funkcij in množično odpuščanje zveznih uslužbencev brez odobritve kongresa po ustavi nista dovoljena.

"Gre za še eno zmago predsednika. Sodba jasno zavrača nenehne napade na predsednikova ustavna izvršna pooblastila s strani levičarskih sodnikov, ki mu skušajo preprečiti vladno učinkovitost," je sporočil pomočnik tiskovne predstavnice Bele hiše Harrison Fields.

Trumpovi poskusi drastičnega zmanjšanja števila zveznih uslužbencev so sprožili številne tožbe sindikatov, okoljskih organizacij, zveznih držav pod vodstvom demokratov in lokalnih šolskih sistemov, ki trdijo, da jim Trump povzroča škodo. Več zveznih sodnikov je doslej blokiralo odpuščanja v posameznih agencijah, sodba Illston pa je to blokirala v 21 agencijah.

Illston je maja razsodila, da je Trump nedopustno obšel kongres, kar je v torek ponovila Brown Jackson. "Čeprav ima predsednik nedvomno pooblastila za vodenje izvršne veje oblasti, pa mu naš sistem ne dovoljuje, da bi pod krinko teh pooblastil sam na novo pisal zakone," je zapisala.

Večina vrhovnega sodišča ni rekla zadnje besede o Trumpovih odpuščanjih, torkova sodba pomeni le to, da lahko Trump odpušča, dokler trajajo tožbe. Zvezna sodišča bodo posamezna odpuščanja še naprej blokirala, na koncu pa bo vrhovno sodišče moralo odločiti, ali so predsednikove poteze zakonite ali ne. Vendar pa to lahko traja več let.

