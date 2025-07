Locarno / Svetovna premiera filma slovenske režiserke Kukle

V tekmovalni program filmskih ustvarjalcev sodobnosti mednarodnega filmskega festivala v Locarnu se je uvrstil celovečerni prvenec Fantasy slovenske scenaristke in režiserke Kukle

Prizor iz filma Fantasy

© Lazar Bogdanović

V tekmovalni program filmskih ustvarjalcev sodobnosti mednarodnega filmskega festivala v Locarnu se je uvrstil celovečerni prvenec Fantasy slovenske scenaristke in režiserke Kukle. Glavne vloge v filmu o iskanju lastne identitete zasedajo igralke, s katerimi je Kukla že sodelovala v kratkem filmu Sestre. Festival bo potekal med 6. in 16. avgustom.

Fantasy pripoveduje o najboljših prijateljicah v zgodnjih dvajsetih letih Mihrije, Sini in Jasni, katerih sproščen, skoraj fantovski življenjski slog jih pogosto spravlja v konflikte s fanti iz soseske. Ko spoznajo mlado transspolno žensko Fantasy, se prostor med njimi začne spreminjati, z njo pridejo nova vprašanja, želje in razpoke v odnosih, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Kljub močnim stališčem proti romantičnim razmerjem se Sina zaplete v ljubezensko zvezo, Jasna, utesnjena med nezadovoljno materjo in neizpolnjujočo službo, se odloči sprejeti delo na križarki v Franciji, Mihrije pa pobegne s Fantasy v Severno Makedonijo, da bi se izognila dogovorjeni poroki, medtem ko njena čustva do Fantasy postajajo vse močnejša. Po Mihrijini vrnitvi v Slovenijo dekleta ugotovijo, da so se odtujila. Vsaka se znajde na pragu odraslosti in soočena z vprašanji, kdo so, ko ni več nikogar, ki bi jih določal.

Kukla,

režiserka

"Hvaležna sem, da Fantasy začenja svojo pot prav v Locarnu - na festivalu, ki odpira prostor pogumnim zgodbam in avtentičnim glasovom. Film ni le pripoved o treh mladih ženskah, ki se soočajo z družbenimi pričakovanji in iskanjem lastne identitete, temveč tudi oda pogumu, svobodi in ljubezni v svetu, ki pogosto ne sprejema drugačnosti. Verjamem, da zgodbe likov, ki so prepogosto prezrti ali potisnjeni na rob, odsevajo kompleksnost našega časa. Njihove poti nas opominjajo, da je prava moč v sprejemanju sebe in v povezovanju z drugimi - tudi takrat, ko se zdi, da je svet okoli nas razdeljen," so besede Kukle povzeli pri SFC.

V filmu igrajo Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac in Mina Milovanović. Direktor fotografije je Lazar Bogdanović, skladatelj Relja Ćupić, montažer Lukas Miheljak, oblikovalec zvoka Julij Zornik, scenografinja Maja Šavc, kostumograf Damir Raković, oblikovalka maske pa Tinka Prpar.

Film Fantasy je slovensko-makedonska koprodukcija. Glavni producent filma je December, makedonski koproducent pa Krug Film. Film je nastal s podporo SFC, Viba Filma, Ustvarjalne Evrope - MEDIA in Filmske agencije Severne Makedonije. Med koproducenti je tudi RTV Slovenija.

Kuklin zadnji kratki igrani film Sestre je osvojil več nagrad, med drugim je na filmskem festivalu v Clermont Ferrandu leta 2021 osvojil glavno nagrado.

V mednarodni tekmovalni program festivala v Locarnu se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Slovenski koproducent filma, ki bo na festivalu imel svetovno premiero, je produkcijska hiša Perfo.