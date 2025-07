Thompsonov koncert sprožil vrsto odzivov

Politiki iz vrst vladajoče hrvaške stranke HDZ v dogodku, ki ga je zaznamoval ustaški pozdrav, ne vidijo ničesar spornega

Marko Perković Thompson v videu Bojna Čavoglave iz leta 1992

Odzivi na sobotni koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu ne pojenjajo. Politiki iz vrst vladajoče hrvaške stranke HDZ v dogodku, ki ga je zaznamoval ustaški pozdrav, ne vidijo ničesar spornega. Levica ga je po drugi strani obsodila, iz Bruslja pa so opozorili, da morajo članice EU kazensko preganjati sovražni govor.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na sobotnem koncertu na zagrebškem Hipodromu, ki se ga je po navedbah organizatorjev udeležilo pol milijona ljudi, je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave ter vzkliknil ustaški pozdrav "za dom spremni", s katerim se pesem začne.

Gre za pozdrav, ki so ga uporabljali pripadniki ustašev v času Neodvisne države Hrvaške (NDH), marionetne države nacistične Nemčije in fašistične Italije, ki je izvajala množične poboje Srbov in pripadnikov drugih manjšin med letoma 1941 in 1945.

Evropska komisija je v torek v odzivu obsodila vsakršne izraze fašizma in poudarila, da morajo države članice kazensko preganjati sovražni govor.

"To vključuje javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu do posameznikov ali skupin na podlagi rase, barve kože, vere, porekla ali narodne oziroma etnične pripadnosti," je sporočil tiskovni predstavnik. Ob tem je spomnil, da so članice zavezane kazensko preganjati tudi javno odobravanje, zanikanje ali grobo zmanjševanje pomena kaznivih dejanj, kot so genocid, zločini zoper človečnost in vojni zločini.

Uporabo ustaškega pozdrava na koncertu je v torek kritiziral tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević iz vrst zeleno-leve stranke Zmoremo!, brez soglasja katerega tega dogodka v hrvaški prestolnici ne bi bilo. Zagotovil je, da tako množičnega koncerta, dokler bo župan, ne bo več. Omejeni bodo na 100.000 obiskovalcev, je dejal.

Koncert se po drugi strani ni zdel sporen predstavnikom vlade. Premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je v izjavi za medije v ponedeljek dejal, da ga veliko čudenje okoli izvajanja ene pesmi preseneča.

"Seveda sem vedel, da se bo vse zreduciralo na prve tri besede pesmi Bojna Čavoglave, ki je tukaj že 34 let in bo verjetno še sto. Pesmi ne bomo prepovedovali, tega ni storilo niti eno sodišče," je še dejal in poudaril, da je nanjo treba gledati v okviru konteksta, v katerem je nastala.

Da pesem ni sporna, je ocenil tudi hrvaški obrambni minister Ivan Anušić, ki je v torek za komercialno televizijo RTL potrdil, da je na Thomsonove besede "za dom" na koncertu tudi sam odgovoril s "spremni". "To mi ni sporno. Seveda sem to rekel, tako kot pol milijona ljudi, ker kot hrvaški veteran vem, koliko mi je pomenilo tisto spodbujanje in ta pesem," je izjavil in dejal, da je pesem prerasla v himno domovinske vojne.

Koncert je v torek povzročil burno razpravo v saboru. Poslanci iz vrst levih strank so obsodili uporabo ustaškega pozdrava, predsednik osrednje stranke srbske manjšine, Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS), Milorad Pupovac pa je še opozoril, da so bile s koncertom kršene ustavne in evropske vrednote ter da takšna retorika škodi odnosom v regiji.

Predstavniki desnih strank in HDZ so na drugi strani vztrajali, da gre za domoljubni pozdrav, poslanec desne stranke Domino Damir Biloglav pa je kolege v dvorani celo pozdravil z "za dom spremni".

