V Franciji preiskali prostore skrajno desne stranke Nacionalni zbor

Francoska policija preiskuje sume nezakonitega fiannciranja predvolilnih kampanj

Jordan Bardella, predsednik Nacionalnega zbora

© Thomas Bresson

Policisti so danes preiskali prostore francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) v Parizu zaradi domnevnih nezakonitosti pri financiranju volilnih kampanj v letih 2022 in 2024. Preiskava, ki so jo sprožili po evropskih volitvah leta 2024, predstavlja novo pravno težavo za največjo francosko stranko.

Francosko tožilstvo je julija lani sprožilo preiskavo v zvezi z domnevno spornimi donacijami in posojili skrajno desni stranki RN in njenim članom, potem ko je prijavo v zvezi s tem podala nacionalna komisija za nadzor nad volilnimi kampanjami in političnim financiranjem (CNCCFP).

Preiskava se osredotoča na morebitno nezakonito financiranje volilnih kampanj za predsedniške, parlamentarne in evropske volitve v letih 2022 in 2024. Poleg donacij in posojil preučujejo tudi morebitna sporna povračila stroškov iz državnega proračuna, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg prostorov stranke so policisti preiskali tudi poslopja več podjetij in domove njihovih vodilnih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja stranke RN Jordan Bardella je v objavi na omrežju X ostro obsodil preiskavo. "Ta spektakularna akcija brez primere je očitno del nove kampanje nadlegovanja. Gre za resen poseg v pluralizem in demokracijo," je zapisal Bardella.

Dodal je, da so zaplenili vso dokumentacijo stranke, povezano z volitvami, kar ima po njegovih besedah samo en cilj: "Medijem ponuditi spektakel, preiskati zasebno korespondenco največje opozicijske stranke in naše interne dokumente." "To ni v ničemer povezano s pravico, ampak je povsem politično dejanje," je dodal.

Nacionalni zbor se je tako znova znašel v pravnih težavah, potem ko je bila nekdanja vodja stranke Marine Le Pen marca spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev zaradi fiktivnega zaposlovanja asistentov evropskih poslancev iz vrst RN.

Sodišče jo je obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) pa je ravno v torek sprožilo ločeno preiskavo proti nekdanji politični skupini Identiteta in Demokracija (ID) v Evropskem parlamentu, katere član je bil tudi Nacionalni zbor. Sumi se med drugim nanašajo na domnevne fiktivne pogodbe o zaposlitvi in izvajanju storitev, nepravilnosti pri postopkih javnega naročanja in neustrezne donacije skupinam in podjetjem, povezanim z vodilnimi predstavniki skrajne desnice v Evropi.