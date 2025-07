»Rupnikovega primera ni mogoče kontekstualizirati s starimi časi, drugačnimi merili«

KOMENTAR DNEVA

"Da umetniška dela niso nekaj, kar bi lahko ločili od avtorja, sta nato na svoj način potrdila tudi Vatikan in Fatima, ki sta fotografije Rupnikovih del odstranila s svojih internetnih strani. Zdi se celo, kot da bi Vatikan s tem pravzaprav že razglasil sodbo, preden bo oznanjena."

"A problem ogromne količine njegovih del, ki krasijo verske objekte po vsem svetu, tudi v Sloveniji jih je izredno veliko, bo, če bo spoznan za krivega, ostal. In ni enostaven. Vezi med avtorjem, njegovim ravnanjem in njegovimi deli v takšnih primerih enostavno ni mogoče odmisliti, revizija umetnin, ki so tako ali drugače zaznamovane z nasiljem, rasizmom, mizoginijo, pa že dolgo poteka. Strokovnjaki se pri tem zatekajo predvsem k dvema možnima postopkoma: ali dela umaknejo iz galerij in javnih prostorov v depoje ali pa jih opremijo s pojasnilom o dejanjih njegovega avtorja in kontekstu nastanka."

"Rupnikovega primera, ki se dogaja tukaj in zdaj, tako rekoč v neposrednem prenosu, pred očmi svetovne javnosti, pa ni mogoče kontekstualizirati s 'starimi časi', drugačnimi merili. Problem je še toliko bolj pereč zaradi posebne narave in vloge sakralne umetnosti znotraj religije: sakralna umetnost je materialni izraz vere. Če je zaznamovana z grehom, je profanirana in nima več mesta na svetih krajih."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko o tem, da umetniška dela niso nekaj, kar bi lahko ločili od avtorja; v komentarju za Dnevnik)