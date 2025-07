Posebna poročevalka ZN za Palestino ob obisku pohvalila držo Slovenije

Francesco Albanese je danes že sprejel predsednik vlade Robert Golob, pozneje pa jo bo še predsednica republike Nataša Pirc Musar

Francesca Albanese, posebna poročevalka ZN za Palestino

© Loey Felipe / UN / Flickr

Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese se je danes ob srečanju s premierjem Robertom Golobom zahvalila Sloveniji za njeno držo in iskrena stališča, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Italijansko pravnico bo v okviru obiska v Sloveniji sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Nemčija. Posebna poročevalka ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese. Foto: dpa/STA Arhiv dpa/STA

Posebna poročevalka ZN stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih je Golobu predstavila glavna sporočila njenega nedavnega poročila z naslovom Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida, ki govori o koristih velikih mednarodnih korporacij od nezakonite izraelske okupacije in dejanj izraelske vlade.

Premierju se je zahvalila za korake in držo Slovenije, predvsem pa za iskrenost v njenih stališčih, so zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Dotaknila sta se tudi pridružitvenega sporazuma EU - Izrael in jasnih kršitev nekaterih njegovih določil. Golob je pri tem izpostavil, da je odziv EU pomanjkljiv. Dodal je, da bodo posamezne države članice unije, vključno s Slovenijo in nekaterimi podobno mislečimi državami, proti Izraelu ukrepale same, če EU ne bo sposobna sprejeti konkretnih ukrepov.

Posebno poročevalko ZN za Palestino bo danes sprejela tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Albanese v okviru obiska v Sloveniji, ki ga je začela v torek, gostuje tudi na več pogovorih in predavanjih.

V torek je imela predavanje na mariborski pravni fakulteti, zvečer je potekalo še srečanje z njo v Lutkovnem gledališču Maribor. Danes popoldan predava na ljubljanski pravni fakulteti, nocoj ob 18. uri pa sledi še javna debata v Slovenski filharmoniji, kjer bo med drugim osredotočila na vlogo zasebnega sektorja v izraelskih kršitvah človekovih pravic na zasedenih ozemljih.

Med obiskom v Mariboru je med drugim dejala, da Slovenija kljub svoji relativni majhnosti deluje bolj načelno kot številne druge evropske države, poroča časnik Večer.

Ob tem je podprla državljanske pozive slovenski vladi, naj Slovenija razmisli o neposrednih sankcijah proti Izraelu in se pridruži haaški skupini. Ta skupina držav globalnega juga je bila januarja letos ustanovljena z namenom zaščite in uveljavljanja odločb mednarodnih sodišč v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom.

Albanese položaj posebne poročevalke ZN za Palestino zaseda od maja 2022. Izrael ji je zaradi njenega dela prepovedal vstop v državo.