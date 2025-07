Interpelacija Poklukarja / Očitki o aferi izkoriščanja tujih delavcev in varnostnem stanju v državi

Opozicija v DZ niza očitke zoper Poklukarja, v Svobodi očitke zavračajo kot neosnovane in insinuacije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar

© Borut Kranjc

V DZ poteka razprava ob interpelaciji notranjega ministra Boštjana Poklukarja. V opoziciji ministru med drugim očitajo neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, problematično reorganizacijo v CVZ in poslabšanje varnostnih razmer. Koalicija vrača, da interpelacija temelji na insinuacijah in selektivnih interpretacijah.

Poslanka poslanske skupine nepovezanih poslancev Eva Irgl je med očitki Poklukarju med drugim izpostavila netransparenten razpis za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) in pomanjkanje vizije za reševanje pomanjkanja kadra v policiji. Samo v zadnjih letih je policijo zapustilo približno 800 policistov, je opozorila in na ministra naslovila vprašanje, ali ima kratkoročen ali dolgoročen načrt za reševanje kadrovske problematike.

Izpostavila je tudi problematično reorganizacijo v centru za varovanje in zaščito in očitke zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jusića, zoper katerega je tožilstvo nedavno na sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Državljani morajo imeti zaupanje v institucije, kot je center za varovanje in zaščito (CVZ), danes pa tega zaupanja ni oziroma je porušeno, je poudarila Irgl.

Aleksander Reberšek (NSi) je ministru očital poslabšanje varnostne situacije v času njegovega mandata, neobvladovanje varnostnih razmer na območjih z romskih prebivalstvom in prirejanje razpisa za HNMP. "Ko smo vas dobili s prsti v marmeladi, ste preklicali razpis za HNMP, zdaj, ko se je prah malo polegel, ste ga po tihem spet objavili," je bil kritičen Reberšek.

Ministra je vprašal, zakaj je v ponovljenem razpisu za HNMP med tehničnimi specifikacijami dodal rumeno barvo helikopterja, ki se je je v prvem razpisu "otepal", in zakaj ni upošteval dokumenta ministrstva za zdravje, v katerem je zdravstvo podalo strokovne zahteve za medicinski del reševalnega helikopterja.

Janja Sluga in Jožica Derganc (Svoboda) sta predlagateljem očitali, da njihov način delovanja temelji na neosnovanem obtoževanju in ustvarjanju nezaupanja. To je tipična zgodba interpelacije v tem mandatu, je poudarila Sluga.

"Da se neke stvari v interpelacijo napišejo neargumentirano in neosnovano, potem pa se v razpravi dogaja in dodaja in išče vedno znova nove zgodbe in stvari, kjer se ministra potem diskvalificira. Torej, najprej neosnovano obtožuješ, potem posledično rečeš, da zaupanja ni."



Janja Sluga

Svoboda

Ugotavlja sicer, da se ob interpelacijah notranjih ministrov izmenjujeta dve "zimzeleni" temi, "najprej so to migracije, ko ni migracij, so pa Romi." Statistični podatki kažejo na izboljšanje varnostnih razmer, je poudarila Derganc. Po njeni oceni se je minister Poklukar odločno odzval na varnostne izzive, s katerimi se sooča Slovenija, in bil zelo odziven, ko je prihajalo do nepričakovanih in nenapovedanih varnostnih dogodkov.

Sluga se je obregnila tudi zoper NSi, ki da govori o poslabšanju varnostne situacije, ne opozarja pa na nasilje v družini in nad ženskami, ki ga je čedalje več. "Tudi enkrat ne slišim opozoril s strani krščanskih demokratov, da bi se bilo treba o tem pogovarjati. To kažejo številke, statistika. Številke, ki jih berete vi in ki jih očitate ministru, so ves čas približno enake," je poudarila.

Žan Mahnič (SDS) pa je med očitki ministru izpostavil tudi padanje učinkovitosti policije. Po njegovi oceni vodstvo policije in ministrstva ne obvladujeta razmer na policiji in ji ne zagotavljata sredstev za kadrovske in materialne zadeve, odgovornost za to pa bi po njegovi oceni moral prevzeti minister Poklukar. "Varnostna situacija se povsod poslabšuje, ne samo v centru države, tudi drugje," je poudaril.