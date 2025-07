Trump z novimi carinskimi grožnjami

Trumpove nepredvidljive odločitve še naprej destabilizirajo ameriško gospodarstvo

Ameriški predsednik Donald Trump je ob današnjem izteku starega roka za sprejem trgovinskih dogovorov, ki ga je premaknil na 1. avgust, razširil seznam držav, ki jim grozi z višjimi carinami na izvoz v ZDA, poročajo ameriški mediji.

ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

Trump že nekaj dni grozi z višjimi carinami trgovinskim partnerkam. Tokrat je na seznam dodal Filipine, Moldavijo, Brunej, Alžirijo, Libijo in Irak. Zagrozil, da se bodo carine dvignile na 30 odstotkov, če do 1. avgusta ne bo dogovora, poroča CNN.

Moldaviji, Iraku in Libiji je "ponudil popust" v primerjavi s carinskimi stopnjami, ki jih je naznanil v začetku aprila.

Takrat je za vse države sveta uvedel 10-odstotne carine, za okrog 60 držav precej višje, a kmalu vse skupaj znižal na 10 odstotkov ob napovedi, da bo do 9. julija sklenil 90 sporazumov. To se ni zgodilo in Trump je ta rok prestavil na 1. avgust. Vmes pa posamezne države obvešča, kaj jih čaka, če ne bo dogovora. Newyorške borze se na njegovo zadnjo najavo niso odzvale. Večina čaka na 1. avgust.

Zaradi nepredvidljivosti Trumpovih carin si centralna banka ZDA Federal Reserve ne upa nižati obrestnih mer, čeprav bi jih glede na trenutne gospodarske razmere lahko.