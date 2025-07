ZDA uvedle sankcije proti posebni poročevalki ZN za Palestino Francesci Albanese

Albanese se zavzema za končanje genocida v Gazi

Francesca Albanese

© Loey Felipe / UN / Flickr

Združene države Amerike bodo uvedle sankcije proti Francesci Albanese, posebni poročevalki ZN za Palestino, ki se ravno te dni mudi v Sloveniji. Obtožujejo jo podpore Hamasovemu terorizmu ter protiameriškem in proti protiizraelskem delovanju.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je v na omrežju X zapisal: "Danes uvajam sankcije proti posebni poročevalki Sveta ZN za človekove pravice Francesci Albanese zaradi njenih nezakonitih in sramotnih prizadevanj, da bi spodbudila Mednarodno kazensko sodišče, da ukrepa proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem in direktorjem. Albanesine kampanje politične in gospodarske vojne proti Združenim državam in Izraelu ne bomo več dopuščali. Svojim partnerjem bomo vedno stali ob strani pri njihovi pravici do samoobrambe. Združene države bodo še naprej sprejemale vse ukrepe, za katere bodo menile, da so potrebni za odziv na zakonito delovanje ter zaščito naše suverenosti in suverenosti naših zaveznikov."

Poteza ameriške administracije sledi srečanju ameriškega predsednika Trumpa in izraelskega premierja Netanjahuja v Washingtonu.

Kot posebna poročevalka ZN je Albanese zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom.

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela, ki ji skupaj z zavezniki iz ZDA očitajo antisemitizem.

Albanese se sicer trenutno mudi na večdnevnem obisku v Sloveniji. Na današnjem srečanju s premierjem Robertom Golobom se je državi zahvalila za njeno držo in iskrena stališča. Italijansko pravnico je v okviru obiska med drugim sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

PREBERITE TUDI:

Posebna poročevalka ZN za Palestino ob obisku pohvalila držo Slovenije