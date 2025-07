»Med vojno nas je kultura ohranjala pri življenju«

Kaj je razkrila filmska režiserka Jasmila Žbanić v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Jasmila Žbanić med snemanjem filma Quo vadis, Aida?

© : Edvin Kalić

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Jasmilo Žbanić, bosansko-hercegovsko scenaristko in režiserko, avtorico več nagrajenih filmov, v katerih pripoveduje predvsem o medvojnem trpljenju v Bosni. Njen film Grbavica je prejel številne nagrade, med drugim zlatega medveda na Berlinalu leta 2006, film Quo vadis, Aida?, ki se loteva mučne teme genocida v Srebrenici, pa je bil leta 2020 v kategoriji tujejezičnih filmov nominiran za oskarja, razglasili so ga za najboljši film tega leta, Jasmilo Žbanić za najboljšo evropsko režiserko, Jasno Đuričić pa za najboljšo evropsko igralko. V intervjuju, ki ga je pripravila novinarka Heni Erceg, je med drugim dejala,, da od svojega 15. leta posluša nacionalistično retoriko, ki se ni niti malo spremenila. Ljudje razmišljajo o umetni inteligenci, podnebnih spremembah, novih tehnologijah, oni pa o tem, kdo je Srb, Hrvat ali Bošnjak.

Poudarila je tudi, da jih je med vojno kultura ohranjala pri življenju in m da so vsaj moralno "dobili vojno" ravno zato, ker so kulturni delavci ostali tesno povezani in ker je bila kultura za njih prav tako pomembna kot kruh in voda.

V pogovoru z novinarko Mladine je razkrila, da danes izgubljajo novo vrsto vojne, ki jo proti državljanski BiH izvajajo z drugačnimi sredstvi, porazile so jih predvsem stranke, ki se nominalno zavzemajo za državljansko Bosno, nimajo pa nikakršne zavesti o kulturi.

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

