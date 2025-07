Žrtev številnih posilstev postala feministična junakinja

Francozinja Gisele Pelicot, ki se je odpovedala pravici do zaprtega sojenja, je pred osrednjim državnim praznikom prejela najvišje civilno odlikovanje v Franciji

Francozinja Gisele Pelicot, ki je kot žrtev številnih posilstev postala feministična junakinja, potem ko se je odpovedala pravici do zaprtega sojenja, je pred današnjim osrednjim državnim praznikom prejela najvišje civilno odlikovanje v Franciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za njen prispevek k dobrobiti družbe je bila Pelicot v nedeljo uvrščena na seznam več sto prejemnic in prejemnikov francoskih državnih odlikovanj.

72-letna Pelicot je postala junakinja v Franciji in v tujini, potem ko se je odpovedala pravici do zaprtega sojenja in vztrajala, da mora sramota zamenjati stran in od žrtev posilstva preiti na storilce.

Sodišče v Avignonu na jugu Francije je njenega nekdanjega moža Dominiqua Pelicota lani spoznalo za krivega posilstev soproge kot tudi posredovanja pri posilstvih, ki so jih na njunem domu zgrešili drugi moški, medtem ko je bila Gisele omamljena. Obsodilo ga je na 20 let zapora. Skupaj z njim je bilo za krive spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče pa jim je izreklo kazni od tri do 15 let zapora.

Pelicot, ki je sodni proces opisala kot težko preizkušnjo, je dejala, da odločitve za odprto sojenje ne obžaluje.

