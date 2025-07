»Bil je edina oseba, ki jo poznam, da je jokala, ko je umrl Hitler«

Švedski igralec Stellan Skarsgord je na nedavno končanem mednarodnem filmskem festivalu v Karlovyh Varyh na Češkem spregovoril tudi o svojem rojaku, režiserju in scenaristu Ingmarju Bergmanu (1918-2007). Kot je povedal, ta ni bil prijazna oseba.

"Moj zapleten odnos z Bergmanom je povezan s tem, da ni bil preveč prijazen človek. Bil je prijeten režiser, a še vedno bi lahko človeka označil za kretena. Tudi Caravaggio je bil verjetno kreten, a je slikal odlične slike," je ponazoril 74-letni švedski igralec, ki je v Karlovyh Varyh letos prejel kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji .

Kot je Skarsgord še povedal o Bergmanu, je bil ta manipulativen. "Med vojno je bil nacist in edina oseba, ki jo poznam, da je jokala, ko je umrl Hitler. Ves čas smo ga opravičevali, vendar imam občutek, da je imel zelo čuden pogled na druge ljudi," je še dodal in ob tem pojasnil, da je švedski režiser različno gledal na posameznike in menil, da nekateri ljudje niso vredni. "To se je čutilo, ko je manipuliral z drugimi. Ni bil prijazen," je dodal.

Skarsgord je nazadnje zaigral v drami Joachima Trierja Sentimentalna vrednost, ki je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu prejela grand prix. Šesti Trierjev film je naletel na dobre odzive filmskih kritikov po vsem svetu in velja za resnega favorita za oskarja.