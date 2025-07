Maljevac / »Večji del mreže za dolgotrajno oskrbo na domu bo vzpostavljen med poletjem«

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pričakuje, da bo večji del mreže za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu vzpostavljen med poletjem. Tako bo jeseni pravica lahko v polnosti zaživela tudi na terenu.

"Celoten tok informacijskega sistema tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije razvijamo vzporedno in skupaj. Ko bomo prišli do točke izdaje odločb, bo pripravljen tako za izplačilo kot tudi za izdajo odločbe," je prepričan Maljevac.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pričakuje, da bo večji del mreže za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu vzpostavljen med poletjem. Tako bo jeseni pravica lahko v polnosti zaživela tudi na terenu, je dejal danes. Prve odločbe napoveduje jeseni. Poudaril pa je, da vzpostavitev informacijskega sistema ni pogoj za izdajo odločb.

Odgovornost za vzpostavitev mreže za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu imajo sicer občine, ki morajo izbrati izvajalca in z njim skleniti pogodbo. "Na današnji dan imamo 57 vlog za vpis v register izvajalcev. Gre torej za 57 izvajalcev, ki pa pokrivajo tudi več občin, nekateri tudi več kot 10," je Maljevac povedal v izjavi za medije.

Po njegovih besedah so z občinami v rednem stiku, anketa med občinami pa je pokazala, da je velika večina občin že sklenila pogodbo ali je v fazi sklepanja pogodbe. Z občinami, ki imajo večje izzive, se bodo v prihodnjih tednih pogovorili, še vedno pa je odprta tudi telefonska linija za občine, kamor lahko pokličejo, je spomnil.

"Pričakujemo, da bo informacijski sistem zaživel v prihodnjih mesecih, do septembra zagotovo, takrat bodo izdane tudi prve odločbe."



Simon Maljevac,

minister za solidarno prihodnost

Po njegovih besedah vzpostavitev informacijskega sistema poteka dvofazno. Za pravico do oskrbovalca družinskega člana so ga že razvili in deluje, za razvoj celostnega sistema dolgotrajne oskrbe pa so izbrali drugega izvajalca, s katerim dejavno sodelujejo. "Pričakujemo, da bo informacijski sistem zaživel v prihodnjih mesecih, do septembra zagotovo, takrat bodo izdane tudi prve odločbe," je napovedal.

Poudaril je, da informacijski sistem po zakonu o dolgotrajni oskrbi ni pogoj za izdajo odločb, ampak je orodje, ki pomaga izdajati odločbe. "Celoten tok informacijskega sistema tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije razvijamo vzporedno in skupaj. Ko bomo prišli do točke izdaje odločb, bo pripravljen tako za izplačilo kot tudi za izdajo odločbe," je prepričan.

Ob tem pripravljajo celoten sistem informatizacije dolgotrajne oskrbe. Gre za širši projekt, ki bo potekal do leta 2028. Takrat bodo vsi izvajalci in drugi deležniki na področju dolgotrajne oskrbe vključeni v isti sistem, je še pojasnil.