»Fašizem je od začetka uspešno uporabljal estetiko, še posebej maškarado in teatralnost«

IZJAVA DNEVA

"Lahko, da je bil Thompsonov koncert videti bolj performans kot strastno politično gibanje ljudi, ki sledijo določeni ideologiji in njihovim vodjem, toda dobro se je spomniti, da je fašizem od začetka uspešno uporabljal estetiko, še posebej maškarado in teatralnost."

"Zavedati se moramo, da je bil fašizem v zgodovini eno od prvih gibanj, ki je za ustvarjanje svoje ideologije izkoristilo moč filma, množične medije in estetiko. Srečanje črnomajčnikov v Zagrebu prav tako uporablja estetiko, ko oblikuje svoje mite, ki so v besedah videti kot strastno izražanje ljubezni do domovine in cerkve, z ikonografijo pa nakazujejo, da tudi ta performans lahko vodi v novi fašizem."

"Thompsonov koncert zato ni bil nedolžna maškarada, ki omogoča njegovim privržencem, da se malo poveselijo, ampak znamenje, da živimo v času, ko se je zgodil razpad vere v mednarodno pravo, ko so pozabljene grozote iz druge svetovne vojne, ko je spet sprejemljiv genocid in ko se gradijo novi nacionalistični miti o ponovnem rojstvu naroda."

(Filozofinja in sociologinja Renata Salecl o Thompsonovem koncertu v Zagrebu; via Delova Sobotna priloga)