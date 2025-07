Bruselj Srbijo zaradi pritiskov na novinarje pozval k spoštovanju svobode medijev

Novinarji portala N1 Srbija so prejeli grozilno pismo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

© World Economic Forum / Fon Thanachaiary

Evropska komisija je Srbijo danes pozvala k spoštovanju svobode medijev in izrazila zaskrbljenost zaradi vse večjih pritiskov na novinarje, ki poročajo o študentskih protestih. Opozorilo prihaja po grozilnem pismu, ki ga je pred dnevi prejela redakcija N1 Srbija, avtor pa v njem navaja sporno primerjavo z napadom na Charlie Hebdo.

Redakcija N1 Srbija je v petek z beograjskega naslova prejela grozilno pismo, v katerem je omenjen smrtonosni napad na francoski satirični tednik Charlie Hebdo leta 2015.

Avtor pisma, ki se predstavlja kot srbski patriot, je redakcijo N1 pozval, naj preneha "s protiskrbsko gonjo in hujskaško propagando, ker to žali domoljubna čustva srbskega naroda". Vsebuje tudi primerjavo z napadom na Charlie Hebdo, ki da se je leta 2015 "poigral in ponorčeval iz čustev vernikov muslimanske veroizpovedi".

Redakcija N1 Srbija je opozorila, da v zadnjih tednih vsakodnevno prejemajo številne grožnje prek komentarjev in elektronske pošte. Dodali so, da so tudi tarča režimskih tabloidov, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pa da jih obtožuje terorizma.

Televizija N1 je v luči groženj poslala pismo uradnikom in institucijam Evropske unije, na katerega se je danes odzvala Evropska komisija.

"Zaskrbljeni smo zaradi vse večjih pritiskov in napadov, s katerimi se soočajo novinarji v kontekstu študentskih in državljanskih protestov v Srbiji. Pričakujemo, da bodo pristojni organi hitro ukrepali v teh in vseh drugih primerih napadov ter zagotovili učinkovit sodni pregon vseh teh primerov," je v Bruslju izjavil tiskovni predstavnik komisije Guillaume Mercier.

Mercier je opozoril, da je svoboda medijev eden od temeljev demokratične družbe in temeljna pravica v EU, pa tudi ključen element procesa pridružitve uniji.

Evropska komisije po besedah Mercierja pričakuje, da bo Srbija ustvarila okolje, v katerem bo mogoče to svobodo uresničevati brez ovir, ter da se bodo visoki uradniki vzdržali verbalnih napadov in groženj novinarjem. "Ključno je, da lahko novinarji opravljajo svoje delo brez kakršnihkoli groženj z nasiljem, nadlegovanja ali ustrahovanja," je še poudaril.

V Srbiji se je pritisk na novinarje okrepil po začetku študentskih protestov, ki jih je sprožil padec nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. V prvih petih mesecih letošnjega leta so po navedbah srbskega novinarskega društva zabeležili več kot 70 primerov ogrožanja novinarjev, vključno s 16 fizičnimi napadi, kar je največ v zadnjih petih letih.