Tonin zanika zlorabo nadzora Knovsa in odtekanje informacij

Ovadeni so štirje člani Knovsa

© TV Slovenija

Predsednik NSi Matej Tonin je ob robu obiska vodstva in poslanske skupine v Mariboru zanikal zlorabo nadzora komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in odtekanje informacij. Tako se je odzval na navedbe portala N1, ki je danes razkril nova imena, za katera so člani Knovsa na policiji preverjali, ali jim ta prisluškuje.

Štirje člani Knovsa, med njimi sta bila predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi) in Tonin, so po izbruhu afere Dars na Generalni policijski upravi (GPU) 7. novembra 2023 med drugim preverjali, ali je policija prisluškovala nekaterim akterjem iz omenjene afere. Na seznamu je bilo 15 telefonskih številk, med njimi tudi vidnih članov NSi.

Portal N1 je danes razkril, da so bile na seznamu poleg številke nekdanjega predsednika uprave Darsa in bivšega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka, med drugim številke glavnega tajnika NSi Roberta Ilca, podpredsednika stranke Jerneja Vrtovca, tiskovne predstavnice ministrstva za infrastrukturo v času ministrovanja Vrtovca Julije Humar, Damijana Jaklina, ki je bil v času Hajdinjakovega vodenja Darsa v tej družbi vodja vzdrževanja, v prejšnjem mandatu pa Toninov državni sekretar na obrambnem ministrstvu, ter vodje kabineta finančnega ministra Klemna Boštjančiča Klemna Babnika, ki je bil v prejšnji vladi vodja Vrtovčevega kabineta.

Prav tako naj bi po poročanju portala preverjali prisluškovanje odvetnici Nini Zidar Klemenčič, poslovnežu Sebastijanu Vežnaverju, znanem iz afere Litijska, in lastniku podjetij GB Sport in RGG Investicije Gašperju Bedenčiču, ki naj bi po poročanju oddaje Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) domnevno urejal posle na Darsu v zameno za provizijo stranki. Na seznamu naj bi bil tudi generalni sekretar SDS Borut Dolanc, ki naj bi po poročanju N1 za to zaprosil sam.

Po informacijah N1 je skupina Knovsa 7. novembra 2023 preverjala tudi telefonske številke nekaterih oseb, ki pobude za to same niso dale. Med njimi naj bi bila predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žiga Debeljak in član uprave SDH Janez Tomšič.

Na GPU so skupini Knovsa ob nenapovedanem nadzoru novembra 2023 povedali, da policija nobeni od petnajsterice številk s seznama ne prisluškuje. Nato pa naj bi Tonin Hajdinjaka o tem, da mu ne prisluškujejo, tudi obvestil, je pred dnevi poročal N1.

Portal poroča še, da je komunikacija o ugotovitvah nadzora potekala v skupini na kriptirani aplikaciji, v kateri naj bi bilo več članov NSi. Vendar pa naj vsi v skupini ne bi bili člani Knovsa in zato ne bi smeli imeti dostopa do informacij, ki so pridobljene z aktivnostmi Knovsa.

Tonin je danes znova zatrdil, da je bil nadzor Knovsa zakonit in da je komisija opravila nadzor v skladu z zakonom in v skladu s parlamentarno prakso.

Z GPU so sporočili, da je bil nadzor Knovsa v času njegovega izvajanja in glede na takrat poznane okoliščine zakonit. "Naknadno so bile ugotovljene nove okoliščine, ki so kazale na razloge za sum, da je bilo v okviru nadzora storjeno kaznivo dejanje," so zapisali. Zato je bila uvedena kriminalistična preiskava, ki je potrdila sum storitve kaznivega dejanja, kar je privedlo do vložitve kazenske ovadbe, so še pojasnili.

V začetku meseca so na Policijski upravi (PU) Maribor na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti štirim osebam. Gre za takratne poslance NSi - Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba pa naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa na GPU novembra leta 2023, poroča portal.

Tonin je danes zatrdil, da s kazensko ovadbo še ni bil seznanjen. "Je pa zelo žalostno, da stvari odtekajo iz policije v javnost, do novinarjev," je dodal. Zatrdil je tudi, da Hajdinjaku ni sporočal ničesar in da kriptirane skupine in komunikacije ni. "Te kazenske ovadbe zgolj govorijo v prid temu, kako se policija uporablja za boj zoper opozicijo," je dodal. Ob tem je ponovil, da lahko pobudo za preverbo poda vsak posameznik ali organizacija. Hrani jih sekretariat Knovsa, vse pa bo dokazano v sodnem postopku, "če bo do njega prišlo".

Kot je danes poročala Televizija Slovenija, Toninove besede demantira vsebina ovadbe, ki so jo pridobili. Iz nje izhaja, da je Tonin takoj po opravljenem nadzoru 7. novembra 2023 v kriptirani klepetalnici z imenom Dars o ugotovitvah nadzora obvestil njene člane, med katerimi so bili tudi Vrtovec, Ilc in Hajdinjak.

Na GPU so odločno zavrnili očitke, da se policija zlorablja za boj proti opoziciji. "Policija vedno ravna skladno z zakonodajo in v določenem trenutku znanimi okoliščinami in dejstvi," so dodali.