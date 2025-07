Varnostni svet podaljšal mandat uradu ZN na Haitiju

Haiti je že več let v primežu brezvladja in nasilja tolp, v katerem je umrlo več tisoč ljudi, okrog 1,3 milijona pa je razseljenih

Varnostni svet ZN je v ponedeljek soglasno podaljšal mandat uradu ZN na Haitiju (Binuh) do 31. januarja 2026. Predlog resolucije sta sestavila Panama in ZDA. Haiti je že več let v primežu brezvladja in nasilja tolp, v katerem je umrlo več tisoč ljudi, okrog 1,3 milijona pa je razseljenih.

Člani Varnostnega sveta so v krajši razpravi poudarili, da je vloga urada na Haitiju še naprej ključnega pomena. Resolucija je bila sprejeta nekaj dni po tem, ko so ZN poročali, da je bilo na Haitiju v zadnjih devetih mesecih ubitih skoraj 5000 ljudi, nasilje uličnih tolp pa se je razširilo zunaj prestolnice Port-au-Prince.

Resolucija napoveduje obravnavo priporočil generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa o morebitni vlogi ZN pri vzdrževanju varnosti in stabilnosti na Haitiju.

Predstavnica ZDA Dorothy Shea je dejala, da brez misije Binuh ne bo mogoče uresničiti vizije o trdni in bolj odporni družbi Haitija. Pozvala je k nadaljnji podpori uradu, haitski vladi in mednarodni varnostni misiji.

Haiti že več let pretresa nasilje oboroženih tolp, v katerem je umrlo več tisoč ljudi, okrog 1,3 milijona pa je razseljenih. Varnostni svet ZN je odobril napotitev mednarodne varnostne misije pod vodstvom Kenije, ki poteka izven okvira ZN ter se sooča s pomanjkanjem policistov in opreme.

Od napovedanih 3000 pripadnikov ima misija sedaj manj kot 1000 policistov, oborožene tolpe pa še vedno nadzirajo dele države.