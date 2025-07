Fajon / »Ustaviti moramo to grozljivo vojno«

Evropska unija ima dolžnost ukrepati, da bi ustavila grozljivo vojno v Gazi, je pred razpravo zunanjih ministrov članic EU o možnih ukrepih proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon

Evropska unija ima dolžnost ukrepati, da bi ustavila grozljivo vojno v Gazi, je pred današnjo razpravo zunanjih ministrov članic EU o možnih ukrepih proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija po njenih besedah podpira vse ukrepe, ki so na mizi.

"Ustaviti moramo to grozljivo vojno. Zato je stališče Slovenije zelo jasno. Evropska unija mora uporabiti vse možne ukrepe, ki jih ima, da bi preprečila nadaljevanje vojne, pobijanja civilistov," je povedala Fajon.

Slovenija po njenih besedah podpira vse ukrepe, ki so na mizi, tudi suspenz celotnega pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

Med ukrepi, za katere je nekaj možnosti za zadostno podporo med državami članicami, je naštela prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma, zaostrovanje sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu in embargo na izvoz orožja v Izrael.

"Ustaviti moramo to grozljivo vojno. Zato je stališče Slovenije zelo jasno. Evropska unija mora uporabiti vse možne ukrepe, ki jih ima, da bi preprečila nadaljevanje vojne, pobijanja civilistov."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

"A kolikor preštevam države, se mi zdi, da politične volje ne bo," je ocenila ministrica.

Glede napovedi premierja Roberta Goloba, da bo Slovenija ukrepala skupaj z drugimi podobno mislečimi državami članicami, če ukrepov proti Izraelu ne bo sprejela unija, je dejala, da je treba najprej počakati na razplet današnjega zasedanja v Bruslju.

Med možnimi ukrepi, ki bi jih lahko sprejeli na nacionalni ravni, je omenila embargo na izvoz orožja in prepoved uvoza izdelkov iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

Zunanji ministri članic unije danes v Bruslju razpravljajo o nadaljnjih korakih v zvezi s pregledom pridružitvenega sporazuma EU-Izrael. Pristojne službe v Bruslju so ugotovile, da izraelska vlada s svojimi aktivnostmi v Gazi krši drugi člen sporazuma, ki določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas bo pri tem ministrom predstavila pretekli teden doseženi dogovor z Izraelom, ki se je zavezal h konkretnim ukrepom za izboljšanje razmer v Gazi. Pred zasedanjem je Kallas poudarila, da mora zdaj Izrael dogovor uresničiti na terenu, kjer so humanitarne razmere še vedno katastrofalne.

Slovenska zunanja ministrica pričakuje pojasnila, kako se bo ta dogovor izvajal in kako bo potekal nadzor njegovega izvajanja. "To, da so vsak dan nove civilne žrtve, ne nakazuje ravno veliko optimizma," je povedala.

Že v ponedeljek se je v Bruslju udeležila ministrskega srečanja EU-Južno sosedstvo, ob robu katerega se je sestala s palestinsko kolegico Varsen Agabekjan Šahin. Ta je sprejela njeno vabilo, da jeseni pride na obisk v Slovenijo, ki bo namenjen krepitvi dvostranskih odnosov, je danes dejala Fajon.