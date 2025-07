Po Zagrebu še veliki koncert Thompsona v Sinju

Za koncert, ki bo 4. avgusta, je po navedbah organizatorjev na voljo skupno 150.000 vstopnic, večino pa so že prodali

Marko Perković Thompson

Po koncertu Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu, ki se ga je udeležilo približno pol milijona ljudi, bo kontroverzni hrvaški pevec v začetku avgusta nastopil še v Sinju. Za koncert je po navedbah organizatorjev na voljo skupno 150.000 vstopnic, večino pa so že prodali.

Thompson, sicer tudi veteran domovinske vojne, je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na koncertu na zagrebškem Hipodrom 5. julija je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave ter skupaj z množico vzkliknil ustaški pozdrav, s katerim se pesem začne.

Na hipodromu v Sinju bo nastopil 4. avgusta, dan pred 30. obletnico vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 večinoma končala vojna na Hrvaškem.

Koncert bo po navedbah organizatorjev produkcijsko gledano na ravni koncerta v Zagrebu. Konec tedna je bila v prodaji še petina od 150.000 vstopnic, sestanki organizatorjev, mesta in nujnih služb pa so se že začeli, je v nedeljo poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Največji izziv bo po navedbah pristojnih promet, župan Sinja Miro Bulj pa je obiskovalcem po poročanju HRT sporočil, da jim bo na voljo celotno mesto. Kdaj naj pridejo in kje naj parkirajo, bodo izvedeli v naslednjih dneh.

Hrvati so v operaciji Nevihta med 4. in 7. avgustom osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga ob razpadu socialistične Jugoslavije zasedli srbski separatisti. Sinj je v času vojne predstavljal pomembno zaledje za hrvaške obrambne sile, med Nevihto pa je bil v neposredni bližini bojišč, saj so hrvaške sile napredovale proti Kninu iz več smeri, tudi iz dalmatinskega zaledja.

Jubilejno 30. obletnico Nevihte bodo Hrvati proslavili tudi z veliko vojaško parado, ki bo 31. julija v Zagrebu, na njej pa bodo pokazali vse, kar ima hrvaška vojska.