»Bolje ko gre Rusom, višja je podpora Natu in izdatkom za obrambo«

IZJAVA DNEVA

"Zanimivo je, da potrebo po večanju obrambnih izdatkov poganja predvsem ruska invazija. Bolje ko gre Rusom, višja je podpora Natu in izdatkom za obrambo. S tega vidika bi bilo najceneje Rusijo ustaviti v Ukrajini. Za to bi bilo verjetno dovolj zvišanje izdatkov za pol odstotka BDP članic Nata, torej desetina zneska, ki se omenja. Ta denar bi neposredno namenili obrambi Ukrajine, ob tem pa uvedli sekundarne sankcije na uvoz ruskih energentov. To bi vojno verjetno končalo v letu dni."

(Politolog Marko Lovec o tem, da je pet odstotkov BDP za obrambo preveč:; via Nedelo)