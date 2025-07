»Na primeru Thompsonovega koncerta smo lahko dokončno spoznali, da so nacionalisti lažni domoljubi«

IZJAVA DNEVA

"Na primeru Thompsonovega koncerta smo lahko dokončno spoznali, da so nacionalisti lažni domoljubi. Pa saj je domoljubje povečini lažno. Ampak tisti, ki so jih polna usta Slovenije, so šli na največjo manifestacijo hrvaškega kleronacionalizma in se poistovetili tudi s propagiranjem ustaštva. NDH, hrvaška marionetna fašistična država, je bila med drugo vojno eden od štirih okupatorjev slovenskega ozemlja. Pet slovenskih vasi z okoli 800 prebivalci so okupirali Hrvati. V Jasenovcu pa je bilo ubitih od 260 do 280 Slovencev, tudi sedem slovenskih duhovnikov. To so torej slavili Janša in druščina. Ko smo že pri domoljubju - ta ista NDH je Istro in Dalmacijo dobesedno podarila Italiji."

"Ampak Janezu Janši je v bistvu vseeno za hrvaško in slovensko domoljubje. Na Thompsonov koncert je šel, da bi kljuboval in dal svojim vernikom nov material. Thompson je naš, ker se bori proti komunizmu, se oglašajo na tviterjih. Kaj je komunizem, najbrž sploh ne vedo. Pa saj niti ni pomembno."

(Novinar Jon Knez o Tem, zakaj je šel Janez Janša na Thompsonov koncert; via Večerova priloga V soboto)